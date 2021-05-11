Inter de Milão x Roma: onde assistir e prováveis escalações

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A Inter de Milão, já campeã do Campeonato Italiano, apenas cumpre tabela. Em casa, a equipe de Conte recebe a Roma, nesta quarta-feira, às 15h45 (de Brasília). Os romanos ainda buscam uma vaga em competições europeias da próxima temporada.

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Antes da partida, Antonio Conte falou sobre a motivação mesmo após já ser campeão.- É justo honrar esta vitória do campeonato da melhor forma possível, procurando assim jogar todas as partidas com muita seriedade e profissionalismo. Como já disse, a vitória deve estar fixada no nosso cérebro, por isso faltam 3 jogos, mesmo com equipas importantes, queremos homenagear o Scudetto conquistado e dar o nosso melhor dentro de campo.

Paulo Fonseca, treinador da Roma, elogiou a Inter de Milão.

- O Inter é uma grande equipe. Eu o parabenizo pelo título. Eles não terão pressão e será melhor para eles. Eles vão estar forte também amanhã, espero uma partida difícil.

FICHA TÉCNICAInter de Milão x RomaData e horário: 12/05/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Estádio Giuseppe Meazza (Milão, ITA)Onde assistir: SporTV

PROVÁVEIS ESCALAÇÕESInter de MilãoHandanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Sánchez, Lukaku