Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Inter de Milão x Roma: onde assistir e prováveis escalações

Já campeã, equipe de Conte cumpre tabela no final do Campeonato Italiano. Adversário ainda sonha com vaga em competições europeias...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 16:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2021 às 16:32
Crédito: VINCENZO PINTO / AFP
A Inter de Milão, já campeã do Campeonato Italiano, apenas cumpre tabela. Em casa, a equipe de Conte recebe a Roma, nesta quarta-feira, às 15h45 (de Brasília). Os romanos ainda buscam uma vaga em competições europeias da próxima temporada.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
Antes da partida, Antonio Conte falou sobre a motivação mesmo após já ser campeão.- É justo honrar esta vitória do campeonato da melhor forma possível, procurando assim jogar todas as partidas com muita seriedade e profissionalismo. Como já disse, a vitória deve estar fixada no nosso cérebro, por isso faltam 3 jogos, mesmo com equipas importantes, queremos homenagear o Scudetto conquistado e dar o nosso melhor dentro de campo.
Paulo Fonseca, treinador da Roma, elogiou a Inter de Milão.
- O Inter é uma grande equipe. Eu o parabenizo pelo título. Eles não terão pressão e será melhor para eles. Eles vão estar forte também amanhã, espero uma partida difícil.
FICHA TÉCNICAInter de Milão x RomaData e horário: 12/05/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Estádio Giuseppe Meazza (Milão, ITA)Onde assistir: SporTV
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESInter de MilãoHandanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Sánchez, Lukaku
Roma​Fuzato; Kumbulla, Mancini, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Peres; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, realizado na Feira de Barcelona.
Países que criaram a ONU para garantir a paz viraram senhores da guerra, diz Lula
Imagem de destaque
'Estou em modo sobrevivência': por que ter trabalho na Argentina não é seguro contra pobreza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados