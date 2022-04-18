Inter de Milão x Milan: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Itália

Nesta terça-feira, Inter de Milão e Milan se enfrentam por uma vaga na final da Copa da Itália. A classificação segue indefinida já que o jogo de ida terminou em um empate sem gols. O confronto, no San Siro, está marcado para às 16h.JOGO DE IDANo primeiro confronto entre Milan e Inter de Milão na semifinal, o resultado foi um empate sem gols. Na ocasião, o duelo foi bem equilibrado, com ambas as equipes se alternando no domínio do jogo. Apesar do 0 a 0, os Rossoneros ficaram mais perto de marcar, aproveitando os erros defensivos do rival.