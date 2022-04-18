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Inter de Milão x Milan: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Itália

Com o resultado indefinido, as equipes duelam nesta terça-feira por uma vaga na final da competição nacional
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LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2022 às 11:33

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 11:33

Nesta terça-feira, Inter de Milão e Milan se enfrentam por uma vaga na final da Copa da Itália. A classificação segue indefinida já que o jogo de ida terminou em um empate sem gols. O confronto, no San Siro, está marcado para às 16h.JOGO DE IDANo primeiro confronto entre Milan e Inter de Milão na semifinal, o resultado foi um empate sem gols. Na ocasião, o duelo foi bem equilibrado, com ambas as equipes se alternando no domínio do jogo. Apesar do 0 a 0, os Rossoneros ficaram mais perto de marcar, aproveitando os erros defensivos do rival.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
EXPECTATIVA DE PIOLI- Teremos que interpretar bem, e os detalhes serão decisivos. Durante a partida, haverá momentos em que precisamos colocar o pé no pedal e outros em que precisamos desacelerar. O Inter pode ser perigoso quando tem espaço e precisamos administrar a bola da melhor maneira possível - disse o treinador do Milan, Stefano Pioli, sobre sua expectativa para o clássico.FICHA TÉCNICAInter de Milão x Milan
Data e horário: 19/04/2022, às 16hLocal: San Siro, em Milão (ITA)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar e Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic; Dzeko e Lautaro Martínez.
MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez; Bennacer, Kessie e Brahim Diaz;Junior Messias, Giroud e Rafael Leão.
Crédito: InterdeMilãoeMilanduelamnoSanSironestaterça-feirapelaCopadaItália(Foto:MIGUELMEDINA/AFP

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