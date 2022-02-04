Inter de Milão x Milan: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

A bola vai rolar para um dos maiores clássicos do mundo. Neste sábado, no País da Bota, Inter de Milão e Milan fazem o Derby della Madonnina pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. O duelo entre as equipes do norte acontece às 14h (de Brasília), no Estádio San Siro.INTER DE MILÃOLíder com quatro pontos de vantagem para o segundo colocado - e também para o terceiro, que é o Milan -, a Inter de Milão, que ainda tem um jogo a menos, tenta ampliar a vantagem na liderança para seguir sonhando com o bicampeonato consecutivo.
+ Veja a tabela e os jogos da Lega Serie A
MILANQuerendo acabar com um jejum de 11 anos sem ser campeão italiano, o Milan tenta bater o maior rival em um clássico local para dar ânimo ao time de Stefano Pioli. Os rubro-negros chegaram a liderar o torneio, mas não conseguiram manter o ritmo.
+ Confira as seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2022FICHA TÉCNICA
Inter de Milão x MilanLega Serie A - Campeonato Italiano24ª RodadaData e horário: 05/02/2022, às 14h (de Brasília)Local: Estádio San Siro, em Milão (ITA)Árbitro: Marco GuidaAssistentes: Ciro Carbone e Giorgio PerettiTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)Handanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoglu e Perisic; Lautaro Martínez e Dzeko.
Desfalques: Tucu Correa e Gosens (lesionados).
MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli e Theo Hernández; Tonali, Bennacer, Saelemaekers, Kessié e Rafael Leão; Giroud.
Desfalques: Rebic, Ibrahimovic e Tomori (lesionados); Ballo-Touré (convocado para a seleção).