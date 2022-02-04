Inter de Milão x Milan: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

A bola vai rolar para um dos maiores clássicos do mundo. Neste sábado, no País da Bota, Inter de Milão e Milan fazem o Derby della Madonnina pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. O duelo entre as equipes do norte acontece às 14h (de Brasília), no Estádio San Siro.INTER DE MILÃOLíder com quatro pontos de vantagem para o segundo colocado - e também para o terceiro, que é o Milan -, a Inter de Milão, que ainda tem um jogo a menos, tenta ampliar a vantagem na liderança para seguir sonhando com o bicampeonato consecutivo.