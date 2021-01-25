futebol

Inter de Milão x Milan: onde assistir e prováveis escalações

Líder e vice do Campeonato Italiano se enfrentam no clássico local pelas quartas de final da Copa da Itália...
LanceNet

25 jan 2021 às 14:00

25 jan 2021 às 14:00

Crédito: Divulgação / Site oficial do Milan
Tem clássico nas quartas de final da Copa da Itália. Nesta terça-feira, a Inter de Milão recebe o Milan, às 16h45 (de Brasília). Será o duelo entre o líder do Campeonato Italiano e o vice. A promessa é de um grande jogo.A Inter de Milão chega para o confronto após vencer a Fiorentina por 2 a 1 na prorrogação. O Milan venceu o Torino nos pênaltis. Quem vencer o confronto, avançará para a semifinal e jogará contra SPAL ou Juventus.
FICHA TÉCNICA
Inter de Milão x MilanData e horário: 26/01/2021, às 16h45 (de Brasília).Local: Estádio Giuseppe Meazza (Milão, ITA)Onde assistir: DAZN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Inter de Milão (Treinador: Antonio Conte)Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Perisic, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Martinez, Lukaku
Desfalques: Nenhum.
​Milan (Treinador: Stefano Pioli)Tatarusanu; Calabria, Romagnoli, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Diaz, Leao; Ibrahimovic
Desfalques: Donnarumma (lesionado).

