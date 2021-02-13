Inter de Milão x Lazio: onde assistir e prováveis escalações

Neste domingo, 14, Inter de Milão e Lazio se enfrentarão às 16h45, no estádio Giuseppe Meazza, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. Em segundo lugar, a Inter busca a vitória para se manter na cola do Milan, o líder da competição. Já a Lazio precisa dos três pontos para chegar à zona de classificação para a Champions League. + Confira a tabela do Campeonato ItalianoSEQUÊNCIA​Após a eliminação para a Juventus na Copa da Itália, a Inter de Milão deve focar no Campeonato Italiano, onde o cenário é animador. O time está na cola do Milan e não sabe o que é perder na Lega Serie A desde a 16ª rodada. Caso os Rossoneros não vençam o Spezia, uma vitória da Inter leva o time à liderança. LAZIOSimone Inzaghi, o técnico da Lazio, destacou que a Inter de Milão é não só uma grande equipe, como também uma das favoritas ao título. De acordo com ele, após a eliminação na Copa da Itália, o time de Milão virá "irritada" para o confronto deste domingo.