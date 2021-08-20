Inter de Milão x Genoa: onde assistir e prováveis escalações

Neste sábado, a Inter de Milão recebe o Genoa, no Estádio Giuseppe Meazza, em jogo válido pela primeira rodada da Série A do Campeonato Italiano. Após anos de domínio da Juventus, o atual campeão italiano vem embalado para a estreia, mas com mudanças. O visitante, por sua vez, conta com reforços para buscar a vitória apesar de ter dois jogadores suspensos. Para a temporada de 2021/2022, o Inter promoveu cortes no orçamento. O técnico Antonio Conte foi substituído por Simone Inzaghi, ex-treinador do Lazio. Romelu Lukaku, destaque do elenco, foi para o Chelsea e Hakimi acertou com o PSG.
No ataque, Lautaro Martinez faz transição após lesão muscular e está sendo poupado para o jogo contra o Verona. Christian Eriksen está fora por tempo indeterminado, em decorrência do mau súbito que sofreu durante partida da Eurocopa.
Do lado do Genoa, Valon Behrami e Mattia Bani estão suspensos. No entanto, o elenco tem reforços para esta temporada. O goleiro Salvatore Sirigu, o meia brasileiro Hernani, o zagueiro Stefano Sabelli e o atacante Caleb Ekuban estão à disposição de Davide BallardiniFICHA TÉCNICAData/Hora: 21/08/2021, às 13h30 (de Brasília)Local: Estádio Giuseppe Meazza, Milão (ITA)Árbitro: Valerio MariniOnde assistir: ESPN Brasil
INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Calhanoglu; Dzeko
Desfalques: Lautaro Martinez (lesão) e Christian Eriksen (afastado por motivos de saúde)Supensos: ninguém
GENOA (Técnico: Davide Ballardini)Sirigu; Biraschi, Radovanovic, Criscito; Sabelli, Badelj, Sturaro, Hernani, Czyborra; Destro, Ekuban
Desfalques: ninguémSuspensos: Valon Behrami e Mattia Bani