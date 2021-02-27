Inter de Milão x Genoa: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: Inter de Milão é líder do Italiano (MARCO BERTORELLO / AFP

Neste domingo, a Inter de Milão, líder do Campeonato Italiano, recebe o Genoa pela 24ª rodada do torneio. A partida, que terá início às 11h (de Brasília), ocorre no San Siro, em Milão, e é de vital importância para a equipe da casa manter a primeira colocação.

Veja a tabela do ItalianoA Inter de Milão ocupa a primeira colocação do Italiano, e a vitória, junto de uma possível derrota do Milan, segundo colocado, pode deixar a Inter com uma vantagem ainda maior. A equipe de Antonio Conte conta com a sua boa fase para vencer mais uma partida.

Após vencer o Milan por 3 a 0 em confronto direto na briga pela liderança, a Inter de Milão acha o seu melhor momento em toda a temporada. Com quatro pontos de diferença para o seu rival, nem mesmo a derrota o tira da primeira colocação.

O Genoa, por sua vez, ocupa a décima segunda colocação do campeonato, e segue sem perder há sete partidas no Italiano, tendo a sua última derrota apenas no dia 6 de janeiro, em um 2 a 1 para o Sassuolo. Ainda assim, a Inter é uma equipe mais forte que os últimos adversários do Genoa.

Treinado por Davide Ballardini, o Genoa encontra-se em uma grande situação de meio de tabela, e não está na briga pelo rebaixamento, visto que são 11 pontos de diferença para o Cagliari, mas também não briga por uma competição europeia, tendo 17 pontos de diferença para a Lazio.FICHA TÉCNICAINTER DE MILÃO X GENOA

Data e horário: 28/02/2021, às 11h (de Brasília)Local: San Siro, em Milão (ITA)Árbitro: Daniele ChiffiAssistentes: Stefano del Giovane e Luigi RossiOnde assistir: SporTV, Estádio TNT Sports, RAI Italia e Fanatiz

INTER DE MILÃO (Treinador: Antonio Conte)Handonovic; Skriniar, de Vrij e Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen e Perisic; Lukaku e Lautaro Martínez.

Desfalques: Hakimi (suspenso)

GENOA (Treinador: David Ballardini)Perin; Masiello, Radovanovic e Crescito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman e Czyborra; Destro e Shomurodov.