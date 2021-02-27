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futebol

Inter de Milão x Genoa: onde assistir e prováveis escalações

Líder do Campeonato Italiano, Inter de Milão busca vitória para aumentar a distância para o Milan, segundo colocado...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 17:01

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 17:01
Crédito: Inter de Milão é líder do Italiano (MARCO BERTORELLO / AFP
Neste domingo, a Inter de Milão, líder do Campeonato Italiano, recebe o Genoa pela 24ª rodada do torneio. A partida, que terá início às 11h (de Brasília), ocorre no San Siro, em Milão, e é de vital importância para a equipe da casa manter a primeira colocação.
Veja a tabela do ItalianoA Inter de Milão ocupa a primeira colocação do Italiano, e a vitória, junto de uma possível derrota do Milan, segundo colocado, pode deixar a Inter com uma vantagem ainda maior. A equipe de Antonio Conte conta com a sua boa fase para vencer mais uma partida.
Após vencer o Milan por 3 a 0 em confronto direto na briga pela liderança, a Inter de Milão acha o seu melhor momento em toda a temporada. Com quatro pontos de diferença para o seu rival, nem mesmo a derrota o tira da primeira colocação.
O Genoa, por sua vez, ocupa a décima segunda colocação do campeonato, e segue sem perder há sete partidas no Italiano, tendo a sua última derrota apenas no dia 6 de janeiro, em um 2 a 1 para o Sassuolo. Ainda assim, a Inter é uma equipe mais forte que os últimos adversários do Genoa.
Treinado por Davide Ballardini, o Genoa encontra-se em uma grande situação de meio de tabela, e não está na briga pelo rebaixamento, visto que são 11 pontos de diferença para o Cagliari, mas também não briga por uma competição europeia, tendo 17 pontos de diferença para a Lazio.FICHA TÉCNICAINTER DE MILÃO X GENOA
Data e horário: 28/02/2021, às 11h (de Brasília)Local: San Siro, em Milão (ITA)Árbitro: Daniele ChiffiAssistentes: Stefano del Giovane e Luigi RossiOnde assistir: SporTV, Estádio TNT Sports, RAI Italia e Fanatiz
INTER DE MILÃO (Treinador: Antonio Conte)Handonovic; Skriniar, de Vrij e Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen e Perisic; Lukaku e Lautaro Martínez.
Desfalques: Hakimi (suspenso)
GENOA (Treinador: David Ballardini)Perin; Masiello, Radovanovic e Crescito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman e Czyborra; Destro e Shomurodov.
Desfalques: Biraschi, Cassata e Pellegrini (lesionados).

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