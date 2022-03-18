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Inter de Milão x Fiorentina: Saiba onde assistir e as prováveis escalações do jogo válido pelo Campeonato Italiano

Na briga pelo título, equipe milanesa tem mais um desafio em casa...
LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2022 às 19:20

Publicado em 18 de Março de 2022 às 19:20

A bola vai rolar no Calcio. Pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão recebe a Fiorentina, no Giuseppe Meazza. Os Nerazzurri seguem em 3° lugar na tabela, atrás do Napoli e do rival Milan.INTER DE MILÃOOs comandados de Simone Inzaghi seguem sonhando com o título do Campeonato Italiano. A sequência recente no Calcio não tem sido muito boa para os Nerazzurri, que só venceram um jogo nos últimos cinco, além de ter perdido outro e empatado três. Com 59 pontos somados - um atrás do Napoli e quatro a menos que o Milan -, a Inter deve contar com seus principais jogadores.
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FIORENTINAA Viola segue em 8° lugar, com 46 pontos e está brigando por vaga em competições europeias, a dois pontos da Atalanta é a primeira na zona de classificação para a Conference League. Nos últimos cinco jogos, a Fiorentina venceu três, perdeu um e empatou outro.
FICHA TÉCNICAData e horário:sábado, 19 de março de 2022, às 14h (de Brasília)Local: Estádio Giuseppe Meazza, Milão, ItáliaÁrbitro: Daniele ChiffiAssistentes: Filippo Valeriani e Niccolo PagliardiniOnde assistir: ESPN e Star + INTER DE MILÃO (Treinador: Simone Inzaghi)Handanovic, Skriniar, Ranocchia, Bastoni, Dumfries, Barella, Vidal, Çalhanoglu, Gosens, Martínez, DzekoDesfalques: De Vrrij FIORENTINA (Treinador: Vicenzo Italiano)Terraciano, Biraghi, Igor Júlio, Milenkovic, Odriozola, Duncan, Torreira, Castrovilli, Sponara, Piatek e GonzálezDesfalques: nenhum
Crédito: InterrecebeaFiorentinapeloItaliano(Foto:ISABELLABONOTTO/AFP

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