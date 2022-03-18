Inter de Milão x Fiorentina: Saiba onde assistir e as prováveis escalações do jogo válido pelo Campeonato Italiano

A bola vai rolar no Calcio. Pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão recebe a Fiorentina, no Giuseppe Meazza. Os Nerazzurri seguem em 3° lugar na tabela, atrás do Napoli e do rival Milan.INTER DE MILÃOOs comandados de Simone Inzaghi seguem sonhando com o título do Campeonato Italiano. A sequência recente no Calcio não tem sido muito boa para os Nerazzurri, que só venceram um jogo nos últimos cinco, além de ter perdido outro e empatado três. Com 59 pontos somados - um atrás do Napoli e quatro a menos que o Milan -, a Inter deve contar com seus principais jogadores.