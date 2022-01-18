Inter de Milão x Empoli: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa da Itália

A Inter de Milão recebe o Empoli nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa da Itália. A equipe de Simone Inzaghi estreia no torneio e é a grande favorita no duelo para avançar às quartas de final e seguir buscando mais um título.DIFERENÇA EVIDENCIADA NO CALCIOA Inter de Milão entra como a grande favorita no duelo e a diferença entre as duas equipes é perceptível através do Campeonato Italiano. Enquanto o clube nerazzurri ocupa a liderança, tendo o melhor ataque e a 2ª melhor defesa do torneio, o Empoli ocupa apenas a 11ª colocação e tem a 3ª pior defesa do Calcio.
SEM FORÇA MÁXIMASegundo a imprensa italiana, Simone Inzaghi deve poupar peças importantes para o confronto desta quarta-feira. Akriniar, Brozovic, Perisic e Bastoni são os atletas que mais entraram em campo nesta temporada e podem ser poupados. Além do quarteto, o comandante deve optar por poupar no meio ou Barella ou Calhanoglu e Dzeko também tem chances de começar o duelo no banco.
FICHA TÉCNICA:Inter de Milão x Empoli
Data e horário: 19/1/2022, às 17h (de Brasília)Local: San Siro, em Milão (ITA)Onde assistir: ESPN 4 e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)Radu; Ranocchia, De Vrij e Bastoni; Darmian, Vecino, Vidal, Gagliardini e Dimarco; Martínez e Correa
Desfalques: Nenhum
EMPOLI (Técnico: Aurelio Andreazzoli)Ujkani; Stojanovic, Romagnoli, Viti e Marchizza; Bandinelli, Stulac e Zurkowski; Henderson; Mancuso e Cutrone
Desfalques: Fabiano Parisi e Nicolas Haas (machucados)