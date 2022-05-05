Inter de Milão x Empoli: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Nesta sexta-feira, a Inter de Milão recebe o Empoli pela 36ª rodada do Campeonato Italiano. A Inter segue firme na briga pelo título com o Milan, mas precisa de uma vitória em casa e um tropeço do rival para assumir a liderança. O confronto, no San Siro, está marcado para 13h45.BRIGA PELO TÍTULOMilan e Inter de Milão estão em uma disputa acirrada pelo título do Campeonato Italiano. Os Rossoneros estão na frente com 77 pontos, enquanto a Inter vem com 75. Para assumir a liderança nesta reta final, a Nerazzurri precisa vencer e esperar por um tropeço do rival, que enfrenta o Hellas-Verona na rodada.