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futebol

Inter de Milão x Crotone; saiba onde assistir e prováveis escalações

Inter de Milão é favorita contra o Crotone, que ocupa a penúltima colocação na tabela do Campeonato Italiano. Clube de Conte está com 33 pontos, enquanto Milan tem 34...
LanceNet

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Publicado em 

02 jan 2021 às 15:38

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 15:38

Crédito: Inter busca alcançar o Milan na tabela do Campeonato Italiano (Divulgação/Inter de Milão
A Inter de Milão entra em 2021 buscando a liderança do Campeonato Italiano e a conquista do título no final da competição. Neste domingo, a equipe de Antonio Conte recebe o Crotone, às 8h30 (horário de Brasília), visando colocar pressão no Milan, clube que ocupa o topo do Calcio, enquanto os visitantes buscam sair da zona de rebaixamento.Expectativa
- Temos que esperar um jogo desafiador. Recomeçar depois da paralisação é sempre uma incógnita. Devemos nos confirmar entre as equipes que querem tentar vencer e estar entre o seleto grupo que luta pelo título. Sou uma pessoa que sempre peço muito dos meus jogadores, pois para fazer algo extraordinário tem que ter pessoas extraordinárias - afirmou Conte.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Favoritaço
O time nerazzurri entra em campo como franco favorito para vencer o duelo pela grande diferença técnica e de investimentos que há entre os clubes. Enquanto a Inter de Milão tem o melhor ataque do Campeonato Italiano com 34 gols marcados, o Crotone tem a segunda pior defesa da competição com 29 tentos sofridos. Os mandantes também contam com Lukaku, vice-artilheiro do torneio com 11 gols anotados.
FICHA TÉCNICA:Inter de Milão x Crotone
Data e horário: 3/1/2021, às 8h30 (de Brasília)Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)Onde assistir: Bandsports e EI Plus
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:INTER DE MILÃO (Técnico: Antonio Conte)Handanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal e Young; Lukaku e Lautaro Martínez
Desfalques: Pinamonti e Vecino (machucados).
CROTONE (Técnico: Giovanni Stroppa)Cordaz; Magallan, Marrone e Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Vulic e Reca; Simy e Messias

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