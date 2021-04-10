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futebol

Inter de Milão x Cagliari: onde assistir e prováveis escalações

Confronto é fundamental para Inter aumentar a distância na liderança; visitantes buscam fugir da zona de rebaixamento...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 19:16

LanceNet

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Publicado em 

10 abr 2021 às 19:16
Crédito: Reprodução / Twitter
O domingo do futebol italiano será inaugurado pela partida entre Inter de Milão e Cagliari, válida pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto, que terá início às 7:30h (de Brasília), ocorrerá na casa da Inter, o San Siro, na cidade de Milão.
Veja a tabela do ItalianoLíder do Campeonato Italiano, a Inter de Milão pretende somar mais três pontos neste domingo com uma vitória sobre o Cagliari para aumentar a sua distância para os seus concorrentes na luta pelo título. A equipe de Antonio Conte está embalada na liderança.
- Estamos entrando em uma fase vital da temporada. É nosso terceiro jogo em sete dias e tentarei fazer as melhores escolhas para enfrentar uma equipe competitiva, que pode sair e vencer. Fizemos dois jogos muito disputados contra o Bologna e o Sassuolo, mas estamos prontos; a equipe está bem e vamos tentar jogar bem e somar os três pontos - disse Antonio Conte.
Na luta contra o rebaixamento, a equipe do Cagliari soma 22 pontos no Campeonato Italiano, e ocupa a 18ª colocação da tabela, sendo a primeira equipe na zona de degola. Dessa forma, a equipe precisa de vitórias para fugir de tal situação.
- Olhando para os jogadores que Cagliari tem, é surpreendente vê-los tão baixos na tabela. Esperamos um jogo difícil porque o Cagliari vai querer dar tudo de si na batalha do rebaixamento. Claro, eles terão outros objetivos este ano e agora estão um pouco em perigo, o que é uma surpresa porque têm um elenco competitivo - falou Conte, treinador da Inter.FICHA TÉCNICAINTER DE MILÃO X CAGLIARI
Data e horário: 11/04/2021, às 7:30h (de Brasília)Local: San Siro, em Milão (ITA)Árbitro: Luca PairettoAssistentes: Filippo Valeriani e Davide ImperialeOnde assistir: Estádio TNT Sports
INTER DE MILÃO (Treinador: Antonio Conte)Handonovic; Skriniar, de Vrij e Bastoni; Hakimi, Eriksen, Brozovic, Gagliardini e Darmian; Lukaku e Lautaro Martínez.
Desfalques: Perisic e Kolarov (lesionados).
CAGLIARI (Treinador: Leonardo Semplici)Vicario; Rugani, Godín e Klavan; Nández, Marin, Nainggolan, Duncan e Lykogiannis; Simeone e João Pedro.
Desfalques: Tramoni, Rog, Caeppitelli, Cragno e Sottil (lesionados).

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