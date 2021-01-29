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Inter de Milão x Benevento: onde assistir e prováveis escalações

Na busca pela primeira colocação, Inter recebe, no San Siro, adversário que quer manter-se longe da zona de rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 17:46

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 17:46

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
A Inter de Milão recebe, neste sábado, o Benevento pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. A partida começa às 16:45 (de Brasília), e tem como destaque uma Inter na busca por uma vitória que pode colocá-la na liderança. Seu adversário tenta uma vitória para manter-se afastado da degola.
A Inter vai assumir a liderança? Veja a tabela do ItalianoA Inter se encontra na briga pela liderança do Campeonato Italiano, ocupando hoje a segunda colocação, com dois pontos de diferença para o Milan, líder da competição. Com possíveis resultados favoráveis, a equipe de Antonio Conte pode assumir a ponta da liga.
A sequência da Inter de Milão é bastante positiva. Na última partida da equipe, a vitória por 2 a 1 serviu para eliminar o Milan, seu maior rival, da Coppa Italia. No Campeonato Italiano, o time está chegando cada vez mais perto da liderança.
O Benevento, que ocupa a décima segunda colocação do campeonato, quer manter-se longe da zona de rebaixamento. Apenas sete pontos separam a equipe da degola, e qualquer ponto somado contra uma equipe forte como a Inter é importante.FICHA TÉCNICAInter de Milão x Benevento
Data e horário: 30/01/2021, às 16:45 (de Brasília)Local: San Siro, em Milão (ITA)Árbitro: Fabrizio PasquaAssistentes: Salvatore Longo e Edoardo RaspolliniOnde assistir: Estádio TNT Sports, RAI Italia e Fanatiz
Inter de Milão (Treinador: Antonio Conte)Handanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal e Young; Lautaro Martinez e Lukaku.
Desfalques: D'ambrosio (lesionado).
Benevento (Treinador: Filippo Inzaghi)Montipó; Tuia, Glik, Barba; Tello, Ionita, Viola, Hetemaj, Improta; Lapadula e Caprari.

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