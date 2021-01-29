Inter de Milão x Benevento: onde assistir e prováveis escalações

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A Inter de Milão recebe, neste sábado, o Benevento pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. A partida começa às 16:45 (de Brasília), e tem como destaque uma Inter na busca por uma vitória que pode colocá-la na liderança. Seu adversário tenta uma vitória para manter-se afastado da degola.

A Inter vai assumir a liderança? Veja a tabela do ItalianoA Inter se encontra na briga pela liderança do Campeonato Italiano, ocupando hoje a segunda colocação, com dois pontos de diferença para o Milan, líder da competição. Com possíveis resultados favoráveis, a equipe de Antonio Conte pode assumir a ponta da liga.

A sequência da Inter de Milão é bastante positiva. Na última partida da equipe, a vitória por 2 a 1 serviu para eliminar o Milan, seu maior rival, da Coppa Italia. No Campeonato Italiano, o time está chegando cada vez mais perto da liderança.

O Benevento, que ocupa a décima segunda colocação do campeonato, quer manter-se longe da zona de rebaixamento. Apenas sete pontos separam a equipe da degola, e qualquer ponto somado contra uma equipe forte como a Inter é importante.FICHA TÉCNICAInter de Milão x Benevento

Data e horário: 30/01/2021, às 16:45 (de Brasília)Local: San Siro, em Milão (ITA)Árbitro: Fabrizio PasquaAssistentes: Salvatore Longo e Edoardo RaspolliniOnde assistir: Estádio TNT Sports, RAI Italia e Fanatiz

Inter de Milão (Treinador: Antonio Conte)Handanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal e Young; Lautaro Martinez e Lukaku.

Desfalques: D'ambrosio (lesionado).