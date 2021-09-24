Inter de Milão x Atalanta: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Crédito: VINCENZO PINTO / AFP

A Inter de Milao recebe a Atalanta nesta sábado, às 13h (horário de Brasília), pelo Campeonato Italiano. A equipe de Simone Inzaghi busca uma vitória para seguir brigando pela liderança da competição com o Napoli, enquanto o time de Gasperini sonha em retornar ao G-4.Coletiva do Inzaghi

- Eles (Atalanta) não dão nada fácil e teremos que ser bons. Temos que ter fome em cada bola nesse jogo. Neste momento é difícil pensar no Shakhtar (adversário da Champions League), pois estamos focados no duelo contra a Atalanta - disse o comandante nerazzurri.

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Ataque avassalador

Nos últimos anos, a Atalanta se destacou por um ataque poderoso, mas o que não vem se comprovando nesta temporada. A equipe de Gasperini anotou apenas seis gols em cinco partidas da Serie A, enquanto que a Inter de Milão possui o melhor ataque do torneio com 18 tentos marcados.

FICHA TÉCNICA:Inter de Milão x Atalanta

Data e horário: 25/9/2021, às 13h (de Brasília)Local: Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)Onde assistir: Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)Handanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic; Lautaro Martínez e Dzeko

Desfalques: Joaquín Correa, Arturo Vidal e Sensi (machucados)

ATALANTA (Técnico: Gian Piero Gasperini)Musso; Toloi, Demiral e Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler e Gosens; Pessina e Ilicic; Zapata