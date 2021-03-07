Inter de Milão x Atalanta: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: No primeiro turno, as equipes fizeram jogo duro e empataram em 1 x 1. MIGUEL MEDINA / AFP

Nesta segunda-feira, Inter e Atalanta se enfrentam pelo último confronto da 26ª rodada do Campeonato Italiano. Com 59 pontos, a Internazionale é líder da competição e pretende aumentar mais ainda sua vantagem - hoje, de 3 pontos - para o 2º colocado Milan. Já a Atalanta, está com 49 pontos na 5ª colocação e precisa da vitória para se manter na briga por uma vaga para a Champions League.

> Será que a Inter vai conseguir novamente o título depois de 11 anos? Confira a tabela do ItalianoInvicta a seis partidas, a Inter de Milão almeja a vitória para continuar com folga na liderança do italiano. Apesar da grande atuação de Alexis Sánchez no último jogo - o chileno fez os dois gols da vitória sobre o Parma -, o técnico Antonio Conte deve optar pela volta de Lautaro Martínez entre os titulares. A dupla de ataque composta pelo argentino e por Lukaku soma 31 gols na competição - 18 do belga e 13 de Lautaro.

A Atalanta, por sua vez, faz um campeonato de recuperação. Embalada pelas quatro vitórias consecutivas, a equipe parece ter voltada ao seu alto desempenho em um momento essencial da temporada. Além disso, os comandados do técnico Gasperini, vão contar com a torcida da Juventus e do Milan para derrotar a Inter e diminuir a diferença da rival na liderança.

FICHA TÉCNICAInter de Milão x AtalantaData e horário: 08/03/2021, às 16h45Local: Giuseppe Meazza (Milão, ITA)Onde assistir: SporTV

PROVÁVEIS ESCALAÇÕESInter de Milão (treinador: Antonio Conte)​Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro Martínez, Lukaku

Desfalques: nenhum

Atalanta (treinador: Gian Piero Gasperini)​Sportiello; Palomino, Romero, Djimsiti; Gosens, Pessina, Freuler, Maehle; Ilicic, Malinovskyi; Muriel