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Inter de Milão x Atalanta: onde assistir e prováveis escalações

Nesta segunda-feira, Inter e Atalanta protagonizam um dos grandes jogos da rodada do Italiano, no Giuseppe Meazza. A bola rola às 16h45 (horário de Brasília)...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 16:25

LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2021 às 16:25
Crédito: No primeiro turno, as equipes fizeram jogo duro e empataram em 1 x 1. MIGUEL MEDINA / AFP
Nesta segunda-feira, Inter e Atalanta se enfrentam pelo último confronto da 26ª rodada do Campeonato Italiano. Com 59 pontos, a Internazionale é líder da competição e pretende aumentar mais ainda sua vantagem - hoje, de 3 pontos - para o 2º colocado Milan. Já a Atalanta, está com 49 pontos na 5ª colocação e precisa da vitória para se manter na briga por uma vaga para a Champions League.
> Será que a Inter vai conseguir novamente o título depois de 11 anos? Confira a tabela do ItalianoInvicta a seis partidas, a Inter de Milão almeja a vitória para continuar com folga na liderança do italiano. Apesar da grande atuação de Alexis Sánchez no último jogo - o chileno fez os dois gols da vitória sobre o Parma -, o técnico Antonio Conte deve optar pela volta de Lautaro Martínez entre os titulares. A dupla de ataque composta pelo argentino e por Lukaku soma 31 gols na competição - 18 do belga e 13 de Lautaro.
A Atalanta, por sua vez, faz um campeonato de recuperação. Embalada pelas quatro vitórias consecutivas, a equipe parece ter voltada ao seu alto desempenho em um momento essencial da temporada. Além disso, os comandados do técnico Gasperini, vão contar com a torcida da Juventus e do Milan para derrotar a Inter e diminuir a diferença da rival na liderança.
FICHA TÉCNICAInter de Milão x AtalantaData e horário: 08/03/2021, às 16h45Local: Giuseppe Meazza (Milão, ITA)Onde assistir: SporTV
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESInter de Milão (treinador: Antonio Conte)​Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro Martínez, Lukaku
Desfalques: nenhum
Atalanta (treinador: Gian Piero Gasperini)​Sportiello; Palomino, Romero, Djimsiti; Gosens, Pessina, Freuler, Maehle; Ilicic, Malinovskyi; Muriel
Desfalques: nenhum

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