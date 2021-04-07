Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Inter de Milão volta a mirar a contratação de William Carvalho

Volante não tem sido titular no Betis e nem feito uma grande temporada...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 13:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2021 às 13:43
Crédito: Reprodução/Twitter
Atravessando uma fase ruim no Betis, William Carvalho deve deixar o clube na próxima janela de transferências. De acordo com o "Estadio Deportivo", a Inter de Milão busca a contratação do meio-campista.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
Com 2,5 milhões de euros por temporada, William tem um dos maiores salários da equipe e o Betis estaria disposto a negociar o jogador. Aos 29 anos, o português pode rumar à Itália. O Betis espera uma valorização de William Carvalho na Eurocopa. Os espanhóis pretendem vendê-lo por cerca de 20 milhões de euros. Um empréstimo com obrigação de compra não está descartado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Guns N' Roses posta vídeo em Cariacica e agradece pela parceria do público capixaba
Homem é preso após agredir mulher e matar cachorro pisoteado em Cariacica
Homem é preso após agredir ex-mulher e matar cachorro pisoteado em Cariacica
Imagem de destaque
Osso para cachorro: 5 perigos do alimento para o animal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados