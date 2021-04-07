Inter de Milão volta a mirar a contratação de William Carvalho

Atravessando uma fase ruim no Betis, William Carvalho deve deixar o clube na próxima janela de transferências. De acordo com o "Estadio Deportivo", a Inter de Milão busca a contratação do meio-campista.

Com 2,5 milhões de euros por temporada, William tem um dos maiores salários da equipe e o Betis estaria disposto a negociar o jogador. Aos 29 anos, o português pode rumar à Itália. O Betis espera uma valorização de William Carvalho na Eurocopa. Os espanhóis pretendem vendê-lo por cerca de 20 milhões de euros. Um empréstimo com obrigação de compra não está descartado.