Inter de Milão visita Parma pelo Campeonato Italiano neste domingo

Crédito: Inter de Milão visita o Parma neste domingo - AFP

Neste domingo, a Inter de Milão visita o Parma na 28ª rodada do Campeonato Italiano Serie A, às 16h45, no estádio Ennio Tardini.

A Inter deixou escapar a vitória diante do Sassuolo. Com isso, perdeu a chance de se distanciar na tabela, e já vê os adversários se aproximarem, principalmente a Atalanta. A equipe ocupa a 3° colocação, com 58 pontos, na zona de classificação para Liga dos Campeões.

Com 39 pontos ganhos, o Parma briga por um lugar na próxima edição da Europa League. São três pontos de distância do G6, que dá a vaga para a competição.

Confira os outros jogos da rodada:

NAPOLI X SPALApós conquistar a Copa Itália, o Napoli recebe o SPAL neste domingo, às 14h30, pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. Os donos da casa brigam para entrar no G-5 da Serie A, enquanto os visitantes amargam a vice-lanterna da competição e lutam contra o rebaixamento.

UDINESE x ATALANTA Neste domingo Udinese e Atalanta se enfrentam, às 14h30, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. O time da casa não vence desde janeiro no Campeonato Italiano, e despencaram na tabela. Hoje, estão na 15ª posição. Por outro lado, os visitantes estão na 4ª posição, e desejam aumentar sua pontuação para tentar garantir uma vaga na Liga dos Campeões.