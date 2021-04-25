Inter de Milão vence Verona e se aproxima do título do Italiano

A Inter de Milão está cada vez mais próxima do título do Campeonato Italiano após conquistar uma vitória apertada sobre o Verona por 1 a 0. O primeiro tempo foi equilibrado, mas o time de Antonio Conte dominou na segunda etapa e Darmian foi o autor do tento que deu três pontos ao líder.LÁ E CÁAos dois minutos, Lautaro teve ótima oportunidade cara a cara com Silvestri, mas finalizou pela linha de fundo. Aos 17, Hakimi bateu de fora da área para ótima defesa do goleiro do Verona. No primeiro bom ataque dos visitantes, Daniel Bessa recebeu passe dentro da área, chutou para boa intervenção de Handanovic. No rebote, Dimarco cruzou, mas ninguém chegou para tocar.
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PRESSÃONa segunda etapa, Lautaro recebeu lançamento, fez ótima jogada individual e finalizou para boa defesa de Silvestri. Aos 24, Hakimi cobrou uma falta que acabou acertando a trave do Verona. Após muita pressão, Darmian recebeu passe pelo lado esquerdo, entrou na grande área, limpou a marcação e abriu o placar para o líder do Calcio.
DE OLHO NO TÍTULOCom a vitória, a equipe dirigida por Antonio Conte chegou aos 79 pontos, 13 a mais do que o Milan, vice-líder, que entra em campo nesta segunda-feira para enfrentar a Lazio. A Inter de Milão tem uma sequência relativamente tranquila contra Crotone, Sampdória, Roma, Juventus e Udinese em busca do troféu.