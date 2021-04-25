Inter de Milão vence Verona e se aproxima do título do Italiano

A Inter de Milão está cada vez mais próxima do título do Campeonato Italiano após conquistar uma vitória apertada sobre o Verona por 1 a 0. O primeiro tempo foi equilibrado, mas o time de Antonio Conte dominou na segunda etapa e Darmian foi o autor do tento que deu três pontos ao líder.LÁ E CÁAos dois minutos, Lautaro teve ótima oportunidade cara a cara com Silvestri, mas finalizou pela linha de fundo. Aos 17, Hakimi bateu de fora da área para ótima defesa do goleiro do Verona. No primeiro bom ataque dos visitantes, Daniel Bessa recebeu passe dentro da área, chutou para boa intervenção de Handanovic. No rebote, Dimarco cruzou, mas ninguém chegou para tocar.