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futebol

Inter de Milão vence Spezia e segue na cola do Milan visando a liderança

Equipe de Antonio Conte faz um primeiro tempo preguiçoso, mas consegue abrir o placar no começo da segunda etapa, amplia com Lukaku e consegue vencer com tranquilidade...
LanceNet

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Publicado em 

20 dez 2020 às 12:56

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 12:56

Crédito: Hakimi começou a construção da vitória da Inter de Milão (MARCO BERTORELLO / AFP
Deu a lógica. Apesar do primeiro tempo ruim, a Inter de Milão conseguiu bater o Spezia em casa por 2 a 1 e segue na cola do Milan pela liderança do Campeonato Italiano. A vitória começou a ser construída no início da segunda etapa com Hakimi e Lukaku deixou o dele após converter cobrança de pênalti. Os visitantes descontaram nos acréscimos.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
FALTOU MIRAApesar do domínio e do controle de jogo na primeira etapa, a Inter de Milão não conseguiu chegar com perigo ao gol do Spezia. Lukaku teve a primeira grande chance da partida ao receber passe de Lautaro e finalizar para fora na saída do goleiro. Aos nove minutos, Ashley Young fez jogada individual pelo lado esquerdo e bateu pela linha de fundo, mas com muito perigo.
VOLTOU DIFERENTEA Inter voltou para o segundo tempo com mais imposição e abriu o placar com dois minutos após Lautaro enfiar bola para Hakimi e com dois toques na bola finalizar para o fundo das redes. Aos 26 foi a vez de Lukaku ampliar o marcador.
CONTROLEApós abrir 2 a 0, a equipe de Antonio Conte sofreu alguns pequenos sustos e sofreu um gol aos 49 minutos. O time nerazzurri também pouco fez questão de seguir pressionando, buscava sair em contra-ataques, mas garantiu os três pontos.

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