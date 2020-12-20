Inter de Milão vence Spezia e segue na cola do Milan visando a liderança

Crédito: Hakimi começou a construção da vitória da Inter de Milão (MARCO BERTORELLO / AFP

Deu a lógica. Apesar do primeiro tempo ruim, a Inter de Milão conseguiu bater o Spezia em casa por 2 a 1 e segue na cola do Milan pela liderança do Campeonato Italiano. A vitória começou a ser construída no início da segunda etapa com Hakimi e Lukaku deixou o dele após converter cobrança de pênalti. Os visitantes descontaram nos acréscimos.

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FALTOU MIRAApesar do domínio e do controle de jogo na primeira etapa, a Inter de Milão não conseguiu chegar com perigo ao gol do Spezia. Lukaku teve a primeira grande chance da partida ao receber passe de Lautaro e finalizar para fora na saída do goleiro. Aos nove minutos, Ashley Young fez jogada individual pelo lado esquerdo e bateu pela linha de fundo, mas com muito perigo.

VOLTOU DIFERENTEA Inter voltou para o segundo tempo com mais imposição e abriu o placar com dois minutos após Lautaro enfiar bola para Hakimi e com dois toques na bola finalizar para o fundo das redes. Aos 26 foi a vez de Lukaku ampliar o marcador.