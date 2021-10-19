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Inter de Milão vence Sheriff e conquista sua primeira vitória na Champions League

Em casa, equipe italiana abriu o placar, sofreu o empate, mas continuou pressionando e garantiu a vitória na competição
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Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 17:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 out 2021 às 17:55
Crédito: Marco BERTORELLO / AFP
A Inter de Milão venceu o Sheriff Tiraspol por 3 a 1, no San Siro, em partida válida pela 3º rodada do Grupo D da Champions League. A equipe italiana teve o controle da posse de bola, pressionou bastante o adversário e conseguiu sua primeira vitória na competição. INTER NA FRENTE!A Inter de Milão pressionou e conseguiu abrir o placar. Aos 34 minutos do primeiro tempo, a equipe da casa cobrou escanteio pelo lado esquerdo, Vidal desviou de cabeça na primeira trave e a bola sobrou para Dzeko, que bateu de primeira e guardou o primeiro gol da Inter nesta edição da Champions League.
SHERIFF EMPATA!O Sheriff Tiraspol voltou para o segundo tempo um pouco mais ofensivo e conseguiu empatar logo no início. Aos 7 minutos da segunda etapa, Sébastien Thill acertou uma linda cobrança de falta e deixou tudo igual no placar.
INTER VOLTA À FRENTE!A Inter de Milão continuou tendo o domínio do jogo e pressionando o adversário. Aos 13 minutos do segundo tempo, o Sheriff Tiraspol erra na saída de bola, Dzeko recebe na entrada da área e enfia para Vidal, que bate forte no canto e coloca a equipe novamente na frente do placar.
VANTAGEM AMPLIADA!Após voltar à frente do placar, a Inter de Milão conseguiu marcar mais um gol e ampliar o resultado. Aos 22 minutos do segundo tempo, Brozovic cobrou escanteio na segunda trave, Dumfries tocou para o meio da área e De Vrij bate para o gol e amplia a vantagem.
SEQUÊNCIAA Inter de Milão volta a campo no domingo para enfrentar a Juventus, em partida válida pelo Campeonato Italiano. Já o Sheriff Tiraspol entra em campo no sábado, para enfrentar o Balti, pelo Campeonato Moldavo.

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