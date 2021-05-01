Inter de Milão vence, rebaixa o Crotone e fica na expectativa de título neste domingo

Crédito: GIOVANNI ISOLINO / AFP

A Inter de Milão pode ser campeã do Campeonato Italiano neste domingo. A equipe de Antonio Conte venceu o Crotone, lanterna da competição, por 2 a 0. Eriksen e Hakimi marcaram os gols da partida e colocaram a pressão na Atalanta, que caso não vença, perderá as chances matemáticas de título.

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O primeiro gol foi marcado por Christian Eriksen, aos 23 minutos do segundo tempo. Após boa jogada de Sánchez, Lukaku achou o norueguês, que finalizou e contou com um desvio para que a bola entrasse sem intervenções do goleiro.Aos 37, Lukaku marcou o que seria o segundo gol da Inter, mas o VAR acabou anulando o lance por impedimento. Nos acréscimos, após bom contra-ataque puxado por Barella, Hakimi saiu cara a cara com o goleiro e fechou o placar.