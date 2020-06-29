Inter de Milão vence Parma de virada no Campeonato Italiano

Crédito: Inter de Milão vence Parma de virada fora de casa - AFP

Em virada emocionante, a Inter de Milão venceu o Parma por 2 a 1, neste domingo, no estádio Ennio Tardini, em confronto válido pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. Stefan de Vrij e Bastoni marcaram os gols da vitória da Inter. Gervinho descontou para os visitantes.

Com o resultado, a equipe de Antônio Conte chegou aos 61 pontos e se manteve firme na luta pela segunda posição. Já os Parmensi permaneceram com 39 pontos e na oitava colocação.

O JOGOOs donos da casa tomaram a iniciativa do jogo. Logo aos 15 minutos, Gervinho foi lançado por Kucka na ponta esquerda, deu um corte lindo no zagueiro na linha de fundo, trouxe para o meio e bateu firme para abrir o placar para o Parma. Apesar do superioridade no placar, a Inter finalizava mais a gol e tinha mais a bola.

Na volta para o segundo tempo, a Inter não conseguia furar a defesa dos donos da casa e a derrota parecia se aproximar. Foi quando a virada aconteceu. O empate foi alcançado aos 39min, quando Lautaro Martínez desviou de cabeça uma levantada na área e De Vrij completou para a rede.

Kucka foi expulso por reclamar do lance do gol e deixou o Parma em uma situação complicada. Dois minutos depois, Bastoni aproveitou assistência de Moses e definiu a virada aos 42 minutos.