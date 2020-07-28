Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Inter de Milão vence o Napoli em casa e mantém vice-liderança

Time de Milão sofre pressão, mas é eficiente para sair com resultado positivo. Lautaro Martínez sai do banco de reservas para fazer belo gol...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 18:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2020 às 18:57
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
A Inter de Milão recebeu o Napoli pela 37ª rodada do Campeonato Italiano nesta terça-feira e venceu por 2 a 0 no Estádio San Siro. Com o resultado, o time de Antonio Conte manteve o segundo lugar da competição, agora com 79 pontos. D'Ambrosio e Lautaro Martínez marcaram os gols.
+ VEJA A TABELA DA SERIE A
BOM INÍCIOA Inter começou bem o jogo e abriu o placar logo aos 10 minutos de jogo, com Danilo D'Ambrosio. Candreva foi na linha de fundo pela direita, levantou na área, mas a bola passou por todo mundo. Biraghi pegou a sobra e rolou para D'Ambrosio bater no contra-pé do goleiro Meret.
DO BANCO PARA A GLÓRIAO segundo gol da Nerazzurri saiu aos 29 minutos do segundo tempo, com o atacante Lautaro Martínez. O camisa 10 saiu do banco aos 15 minutos, e balançou as redes com um golaço. O argentino fez linda jogada individual e bateu de longe no cantinho para fazer seu terceiro gol desde a volta do Italiano.
SITUAÇÃO E SEQUÊNCIACom a vitória, a Inter chegou aos 79 pontos e continuou na vice-liderança do Campeonato Italiano. Na próxima rodada, o time de Milão enfrenta a Atalanta, num confronto direto na última rodada da competição. O Napoli se mantém em sétimo lugar, com 59 pontos. O próximo adversário será a Lazio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Seminário na Ufes vai debater proteção às mulheres; saiba como participar
Do isopor ao papel alumínio: veja o que não pode ir ao micro-ondas
Imagem de destaque
3 receitas com proteína vegetal para o lanche da tarde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados