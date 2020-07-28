Inter de Milão vence o Napoli em casa e mantém vice-liderança

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

A Inter de Milão recebeu o Napoli pela 37ª rodada do Campeonato Italiano nesta terça-feira e venceu por 2 a 0 no Estádio San Siro. Com o resultado, o time de Antonio Conte manteve o segundo lugar da competição, agora com 79 pontos. D'Ambrosio e Lautaro Martínez marcaram os gols.

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BOM INÍCIOA Inter começou bem o jogo e abriu o placar logo aos 10 minutos de jogo, com Danilo D'Ambrosio. Candreva foi na linha de fundo pela direita, levantou na área, mas a bola passou por todo mundo. Biraghi pegou a sobra e rolou para D'Ambrosio bater no contra-pé do goleiro Meret.

DO BANCO PARA A GLÓRIAO segundo gol da Nerazzurri saiu aos 29 minutos do segundo tempo, com o atacante Lautaro Martínez. O camisa 10 saiu do banco aos 15 minutos, e balançou as redes com um golaço. O argentino fez linda jogada individual e bateu de longe no cantinho para fazer seu terceiro gol desde a volta do Italiano.