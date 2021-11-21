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Inter de Milão vence o Napoli e se aproxima da liderança do Campeonato Italiano

De virada, Inter de Milão conseguiu vitória importante contra o Napoli, líder do campeonato, diminuindo a diferença para a primeira colocação...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2021 às 16:00

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 16:00

Neste domingo, a Inter de Milão venceu o Napoli pelo placar de 3 a21 e aproximou-se da liderança do Campeonato Italiano. Com gols de Çalhanoglu, Perisic e Lautaro Martínez, a Inter diminuiu a diferença para o Napoli, líder da competição, para quatro pontos.Veja a tabela do Italiano
NA FRENTEO Napoli, em busca da liderança isolada do Campeonato Italiano após uma derrota do Milan neste sábado, foi ao ataque. A equipe visitante foi eficaz aos dezessete minutos do primeiro tempo, quando Insigne deu a assistência para o gol de Zielinski.
VIRADAApós o gol do Napoli, a Inter de Milão não deixou barato, e foi ao ataque para marcar. Aos 25 minutos, Koulibaly cometeu um pênalti, e Hakan Çalhanoglu converteu. A virada da equipe da casa chegou aos 44 minutos, quando Perisic colocou a bola dentro da rede.
AMPLIOUNo segundo tempo, a Inter de Milão seguiu no campo ofensivo para poder marcar mais gols e aumentar a sua vantagem. A equipe mandante conseguiu ampliar o marcador aos dezesseis minutos com assistência de Joaquín Correa para Lautaro Martínez.
DESCONTOUCom uma diferença de dois gols para a Inter de Milão, o Napoli buscou diminuir perto do segundo tempo para ensaiar uma reação. Aos 33 minutos, os visitantes marcaram o seu segundo gol com Dries Mertens, mas não foi o suficiente para impedir a derrota.
SEQUÊNCIA​A Inter de Milão enfrenta o Shakhtar Donetsk às 14:45h (de Brasília) desta quarta-feira pela Champions League. O Napoli, por sua vez, atua contra o Spartak Moscow às 12:30h (de Brasília) também de quarta-feira, mas pela Liga Europa.
Crédito: InterdeMilãovenceuoNapolipor3a2(Foto:FILIPPOMONTEFORTE/AFP

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