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Inter de Milão vence o Genoa e reassume a vice-liderança do Italiano

Com gols de Romelu Lukaku (2) e Alexis Sánchez, equipe de Antonio Conte volta a vencer após dois tropeços e ultrapassa a Atalanta na tabela restando duas rodadas para o fim...

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 19:46

LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2020 às 19:46
Crédito: Reprodução/Twitter
Neste sábado, a Inter de Milão venceu o Genoa por 3 a 0, no Luigi Ferraris, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Italiano e reassumiu a vice-liderança da competição. Os gols da partida foram marcados por Romelu Lukaku, duas vezes, e pelo chileno Alexis Sánchez.
Com o resultado, a Inter chegou aos 76 pontos e ultrapassou a Atalanta na tabela. Já o time de Gênova ainda corre risco de ser rebaixado, já que restam apenas mais dois jogos e está três pontos à frente do Lecce, primeira equipe da zona de degola.
Confira a classificação do Campeonato Italiano
Em ritmo de treinoDesde o começo da partida, a Inter de Milão comandou as ações com muita tranquilidade e em ritmo de treino. Porém, em boa parte do primeiro tempo faltou intensidade a equipe, que trabalhou bem a bola, mas pecou no último passe. Aos 13, Lukaku tentou aproveitar um rebote e chutou de fora da área, mas faltou pontaria. Em outra boa chegada, Marcelo Brozovic recebeu e chutou no canto, passando perto do poste direito.
Lukaku é o nome da feraO primeiro tempo seguia tranquilo para a Inter, e parecia que a qualquer momento o time de Milão abriria o placar. Aos 34, Cristiano Biraghi fez um belo cruzamento, na medida, na cabeça de Lukaku, que só escorou para abrir o placar para a equipe de Milão. Faltava ao Genoa força para atacar e sua única chance foi com Filip Jagiello, que cobrou falta com força e a bola passou rente à trave direita do goleiro Handanovic.
Com tranquilidade, Sanchez ampliaNa etapa final, a Inter dominou o jogo com tranquilidade, mas faltou mais objetividade. Na melhor chance, Moses fez boa jogada pelo lado direito, cruzou na área, mas a defesa cortou. No fim, aos 35, Moses apareceu bem novamente e cruzou para Alexis Sanchez empurrar para as redes e marcar o segundo gol da Inter. Já nos acréscimos, Lukaku recebeu pela direita, fez bonita jogada individual, bateu no canto, marcou um golaço e decretou a vitória dos visitantes.
Próximos confrontosAmbas as equipes voltam a jogar no meio da semana. A Inter recebe o Napoli no Giuseppe Meazza, na terça, às 16h45 (horário de Brasília). O Genoa, por sua vez, joga no dia seguinte contra o Sassuolo, no Città del Tricolore, às 14h30 (de Brasília).

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