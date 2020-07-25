Inter de Milão vence o Genoa e reassume a vice-liderança do Italiano

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Neste sábado, a Inter de Milão venceu o Genoa por 3 a 0, no Luigi Ferraris, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Italiano e reassumiu a vice-liderança da competição. Os gols da partida foram marcados por Romelu Lukaku, duas vezes, e pelo chileno Alexis Sánchez.

Com o resultado, a Inter chegou aos 76 pontos e ultrapassou a Atalanta na tabela. Já o time de Gênova ainda corre risco de ser rebaixado, já que restam apenas mais dois jogos e está três pontos à frente do Lecce, primeira equipe da zona de degola.

Confira a classificação do Campeonato Italiano

Em ritmo de treinoDesde o começo da partida, a Inter de Milão comandou as ações com muita tranquilidade e em ritmo de treino. Porém, em boa parte do primeiro tempo faltou intensidade a equipe, que trabalhou bem a bola, mas pecou no último passe. Aos 13, Lukaku tentou aproveitar um rebote e chutou de fora da área, mas faltou pontaria. Em outra boa chegada, Marcelo Brozovic recebeu e chutou no canto, passando perto do poste direito.

Lukaku é o nome da feraO primeiro tempo seguia tranquilo para a Inter, e parecia que a qualquer momento o time de Milão abriria o placar. Aos 34, Cristiano Biraghi fez um belo cruzamento, na medida, na cabeça de Lukaku, que só escorou para abrir o placar para a equipe de Milão. Faltava ao Genoa força para atacar e sua única chance foi com Filip Jagiello, que cobrou falta com força e a bola passou rente à trave direita do goleiro Handanovic.

Com tranquilidade, Sanchez ampliaNa etapa final, a Inter dominou o jogo com tranquilidade, mas faltou mais objetividade. Na melhor chance, Moses fez boa jogada pelo lado direito, cruzou na área, mas a defesa cortou. No fim, aos 35, Moses apareceu bem novamente e cruzou para Alexis Sanchez empurrar para as redes e marcar o segundo gol da Inter. Já nos acréscimos, Lukaku recebeu pela direita, fez bonita jogada individual, bateu no canto, marcou um golaço e decretou a vitória dos visitantes.