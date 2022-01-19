Inter de Milão vence o Empoli na prorrogação e avança às quartas de final da Copa da Itália

Nerazzurri nas quartas de final da Copa da Itália. Nesta quarta-feira, o time de Simone Inzaghi recebeu o Empoli, no Estádio San Siro, pelo torneio eliminatório, e os atuais campeões italianos vencerem o adversário por 3 a 2, na prorrogação. Alexis Sánchez, Ranocchia e Sensi fizeram para o time da casa, enquanto Bajrami e Radu (contra) marcaram para os visitantes.
DE CABEÇAJogando em casa, a Inter de Milão foi para cima no início e precisou de menos de 15 minutos para abrir o placar no San Siro. O holandês Dumfries levantou bola na área pelo lado direito e o chileno Alexis Sánchez, de cabeça, mandou para o fundo das redes para inaugurar o marcador.
VIRADAO Empoli foi valente na etapa final e conseguiu virar a partida. Aos 15 minutos, Bajrami aproveitou cruzamento de Asllani, dominou no peito e bateu forte para deixar tudo igual. Aos 30 minutos, Cutrone recebeu cruzamento na medida, cabeceou forte e a bola foi no travessão. Na sobra, ela bateu no tornozelo do goleiro Radu e morreu dentro do gol. A arbitragem deu gol contra do arqueiro.
EMPATE NO FIMQuando a vitória do Empoli parecia definida e classificação para as quartas de final estava bem encaminhada, a Inter de Milão conseguiu o empate que levou o jogo para a prorrogação. Aos 45 minutos, a bola sobrou na área e o zagueiro e capitão Ranocchia acertou um lindo voleio para marcar.
PRORROGAÇÃONa prorrogação, a Internazionale mandou na partida nos primeiros 15 minutos e balançou as redes com Sensi. Após a Nerazzurri recuperar bola no campo de ataque, Sánchez entregou para o camisa 12, que acertou chute forte da entrada da área e marcou.
SEQUÊNCIAInter de Milão e Empoli voltam a campo no próximo fim de semana, desta vez pelo Campeonato Italiano. A Nerazzurri encara o Venezia, em casa, enquanto o Empoli tem compromisso com a Roma, também sob seus domínios.