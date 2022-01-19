  • Inter de Milão vence o Empoli na prorrogação e avança às quartas de final da Copa da Itália
futebol

Inter de Milão vence o Empoli na prorrogação e avança às quartas de final da Copa da Itália

Nerazzurri sai na frente no início, leva virada no segundo tempo, mas iguala marcador nos acréscimos. Na prorrogação, Sensi acerta lindo chute de fora da área e decreta a vitória...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jan 2022 às 19:35

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 19:35

Nerazzurri nas quartas de final da Copa da Itália. Nesta quarta-feira, o time de Simone Inzaghi recebeu o Empoli, no Estádio San Siro, pelo torneio eliminatório, e os atuais campeões italianos vencerem o adversário por 3 a 2, na prorrogação. Alexis Sánchez, Ranocchia e Sensi fizeram para o time da casa, enquanto Bajrami e Radu (contra) marcaram para os visitantes.
DE CABEÇAJogando em casa, a Inter de Milão foi para cima no início e precisou de menos de 15 minutos para abrir o placar no San Siro. O holandês Dumfries levantou bola na área pelo lado direito e o chileno Alexis Sánchez, de cabeça, mandou para o fundo das redes para inaugurar o marcador.
VIRADAO Empoli foi valente na etapa final e conseguiu virar a partida. Aos 15 minutos, Bajrami aproveitou cruzamento de Asllani, dominou no peito e bateu forte para deixar tudo igual. Aos 30 minutos, Cutrone recebeu cruzamento na medida, cabeceou forte e a bola foi no travessão. Na sobra, ela bateu no tornozelo do goleiro Radu e morreu dentro do gol. A arbitragem deu gol contra do arqueiro.
EMPATE NO FIMQuando a vitória do Empoli parecia definida e classificação para as quartas de final estava bem encaminhada, a Inter de Milão conseguiu o empate que levou o jogo para a prorrogação. Aos 45 minutos, a bola sobrou na área e o zagueiro e capitão Ranocchia acertou um lindo voleio para marcar.
PRORROGAÇÃONa prorrogação, a Internazionale mandou na partida nos primeiros 15 minutos e balançou as redes com Sensi. Após a Nerazzurri recuperar bola no campo de ataque, Sánchez entregou para o camisa 12, que acertou chute forte da entrada da área e marcou.
SEQUÊNCIA​Inter de Milão e Empoli voltam a campo no próximo fim de semana, desta vez pelo Campeonato Italiano. A Nerazzurri encara o Venezia, em casa, enquanto o Empoli tem compromisso com a Roma, também sob seus domínios.
