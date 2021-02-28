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futebol

Inter de Milão vence Genoa e segue na ponta do Campeonato Italiano

Equipe de Antonio Conte pressionou na primeira etapa, mas foi para o intervalo com apenas um gol de vantagem. No segundo tempo, líder deslanchou na partida...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 12:54

LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2021 às 12:54
Crédito: Lukaku foi o grande destaque da Inter neste domingo (FILIPPO MONTEFORTE / AFP
A Inter de Milão conquistou uma vitória importante contra o Genoa por 3 a 0 pelo Campeonato Italiano com grande participação de Lukaku. O belga marcou o primeiro, deu assistência para o segundo gol de Darmian e participou da jogada do último tento de Sánchez. A equipe de Conte soma 56 pontos e segue na ponta do Calcio.INÍCIO FORTEA Inter mostrou para o que vinha logo no início da partida. Aos 33 segundos, Lukaku abriu o placar após tabelar com Lautaro Martínez, infiltrar na defesa e finalizar cruzado, sem chances para o goleiro. Aos 17 minutos, Barella teve a oportunidade de ampliar o marcador, mas colocou uma bola no travessão.
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MASSACREOs mandantes tiveram uma série de oportunidades de ampliar o placar, mas não conseguiram. Aos 25, Lukaku soltou uma bomba de fora da área para defesa de Perin. No ataque seguinte, o belga foi lançado, invadiu a grande área e parou novamente no goleiro. Aos 25, Barella cruzou e Lautaro mandou de bicicleta para outra defesa do goleiro. Ao todo foram 12 finalizações na primeira etapa.
FECHOUNo segundo tempo, a Inter demorou para engrenar, mas construiu o placar da vitória. Aos 23, Lukaku puxou rápido contra-ataque, atraiu a marcação do Genoa, encontrou Darmian livre dentro da área e o lateral finalizou para o gol. Aos 31, o belga recebeu cruzamento rasteiro, parou em defesa de Perin, mas Sánchez marcou no rebote de cabeça. O placar só não foi maior porque o goleiro visitante impediu os gols de D'Ambrosio e o segundo do chileno.

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