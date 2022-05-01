Inter de Milão vence a Udinese fora de casa e segue na briga pelo título do Campeonato Italiano

Forza, Nerazzurri. A Inter de Milão segue firme na briga pelo título do Campeonato Italiano. Neste domingo, o time de Simone Inzaghi visitou a Udinese pela 35ª rodada e os atuais campeões nacionais venceram o time alvinegro por 2 a 1 no Estádio Friuli. Perisic e Lautaro Martínez marcaram para os visitantes e Pussetto descontou para a equipe da casa.DE CABEÇAPrecisando do resultado, a Inter de Milão controlou a partida desde o início e abriu o placar aos 12 minutos. Dimarco cobrou escanteio pela esquerda na primeira trave e o croata Perisic cabeceou bonito, sem dar chances ao goleiro Silvestri, da Udinese.

+ Veja a tabela e os jogos da Lega Serie A

SEMPRE ELEA Nerazzurri ampliou ainda no primeiro tempo, aos 39 minutos. O ex-Flamengo Pablo Marí derrubou Dzeko na área e o juiz marcou pênalti com auxílio do VAR. Na cobrança, Lautaro Martínez acertou a trave, viu a bola tocar no goleiro e pegou o rebote para fazer o segundo da Inter.

DESCONTOUA Udinese foi valente, não se entregou e diminuiu a diferença aos 27 minutos do segundo tempo. Deulofeu cobrou falta na entrada da área e obrigou o goleiro Handanovic a fazer grande defesa. No rebote, Udogie tocou para o meio e Pussetto completou para o gol.

SITUAÇÃOCom a vitória, a Inter de Milão chega aos 75 pontos e segue firme na briga pelo título italiano, que seria o bicampeonato consecutivo. A Nerazzurri está na vice-liderança, dois pontos atrás do Milan, que venceu a Fiorentina neste domingo. O time rubro-negro tenta encerrar um jejum de 11 anos sem o scudetto.

+ James Rodríguez busca novo clube: veja nomes de seleções que andam “sumidos”

SEQUÊNCIA​Udinese e Inter de Milão voltam a campo pelo Campeonato Italiano no próximo fim de semana. Na sexta-feira, a Nerazzurri encara o Empoli, em casa, enquanto o time de Údine tem compromisso com o Sassuolo no sábado, fora de casa.