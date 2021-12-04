Inter de Milão vence a Roma e encosta na liderança do Campeonato Italiano

A Inter de Milão conseguiu uma vitória importante neste sábado para seguir em busca da primeira colocação do Campeonato Italiano. Fora de casa, a equipe nerazzuri venceu a Roma pelo placar de 3 a 0 com gols de Çalhanoglu, Dzeko e Dumfries.Veja a tabela do Italiano

ABRIU O PLACARA Inter de Milão começou melhor na partida deste sábado, e foi ao ataque desde o início do confronto. Quando o relógio marcava quinze minutos da etapa inicial, o time visitante conseguiu abrir o placar com gol marcado por Hakan Çalhanoglu.

MAIS UMLogo após abrir o placar do confronto, a Inter de Milão aproveitou as falhas da Roma para manter-se no ataque e buscar mais um gol. Dessa forma, o time nerazzurri foi eficaz aos 24 minutos, quando Çalhanoglu concedeu assistência para Dzeko ampliar.

GOLEADA?Com uma vantagem bastante positiva na primeira etapa, a Inter de Milão foi ao ataque novamente para buscar mais gols. A Roma não conseguiu parar o seu adversário, e a Inter aumentou a sua vantagem aos 39 minutos com gol de Dumfries.

JOGO MORNOAo contrário do primeiro tempo, a etapa final do confronto mostrou-se mais calma, morna e com menos chances de ataque por parte das duas equipes. A Inter de Milão, acomodada com sua larga vantagem, apenas impediu que a Roma chegasse ao ataque.

SEQUÊNCIA​A Roma enfrenta o CSKA Sofia às 14:45h (de Brasília) desta quinta-feira pela Conference League. A Inter de Milão, por sua vez, atua contra o Real Madrid às 17h (de Brasília) desta terça-feira pela Champions League.