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Inter de Milão vence a Roma e encosta na liderança do Campeonato Italiano

Com três gols na primeira etapa, Inter de Milão somou mais três pontos na competição, e fica na cola do Milan, líder do Italiano...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2021 às 15:52

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 15:52

A Inter de Milão conseguiu uma vitória importante neste sábado para seguir em busca da primeira colocação do Campeonato Italiano. Fora de casa, a equipe nerazzuri venceu a Roma pelo placar de 3 a 0 com gols de Çalhanoglu, Dzeko e Dumfries.Veja a tabela do Italiano
ABRIU O PLACARA Inter de Milão começou melhor na partida deste sábado, e foi ao ataque desde o início do confronto. Quando o relógio marcava quinze minutos da etapa inicial, o time visitante conseguiu abrir o placar com gol marcado por Hakan Çalhanoglu.
MAIS UMLogo após abrir o placar do confronto, a Inter de Milão aproveitou as falhas da Roma para manter-se no ataque e buscar mais um gol. Dessa forma, o time nerazzurri foi eficaz aos 24 minutos, quando Çalhanoglu concedeu assistência para Dzeko ampliar.
GOLEADA?Com uma vantagem bastante positiva na primeira etapa, a Inter de Milão foi ao ataque novamente para buscar mais gols. A Roma não conseguiu parar o seu adversário, e a Inter aumentou a sua vantagem aos 39 minutos com gol de Dumfries.
JOGO MORNOAo contrário do primeiro tempo, a etapa final do confronto mostrou-se mais calma, morna e com menos chances de ataque por parte das duas equipes. A Inter de Milão, acomodada com sua larga vantagem, apenas impediu que a Roma chegasse ao ataque.
SEQUÊNCIA​A Roma enfrenta o CSKA Sofia às 14:45h (de Brasília) desta quinta-feira pela Conference League. A Inter de Milão, por sua vez, atua contra o Real Madrid às 17h (de Brasília) desta terça-feira pela Champions League.
Crédito: InterdeMilãovenceuaRomapor3a0(Foto:VINCENZOPINTO/AFP

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