Inter de Milão vence a Roma e dorme na liderança do Campeonato Italiano

A Inter de Milão venceu a Roma por 3 a 1 neste sábado pela 34ª rodada do Campeonato Italiano. Com a vitória no San Siro, a Inter avança para a liderança e fica um ponto na frente do Milan, que ainda joga na rodada. Os gols foram marcados por Dumfries, Brozovic e Lautaro Martínez, pela equipe da casa, e Mkhitaryan diminuiu.> Veja a tabela do Campeonato Italiano
INTER NA FRENTE!A Inter de Milão controlava o jogo, enquanto a Roma jogava no contra-ataque. Porém, o placar foi aberto com uma jogada reativa da Inter. Aos 30 minutos, a equipe tabelou no meio de campo, Çalhanoglu enfiou para Dumfries, que pegou a defesa adversária desorganizada e marcou o primeiro gol do jogo.
AMPLIA!Após o gol, a Inter seguiu pressionando a Roma e conseguiu ampliar a vantagem no placar. Aos 40 minutos, Brozovic recebeu na esquerda, limpou os zagueiros dentro da área e acertou um belo chute cruzado no fundo das redes.
LAUTARO MARCA!Virou passeio! A Inter queria mais e conseguiu. Aos sete minutos do segundo tempo, Çalhanoglu cobrou escanteio, Lautaro Martínez subiu no alto para cabecear forte e marcar o terceiro gol do jogo.
ROMA DIMINUI!No fim do jogo, a Inter de Milão relaxou e sofreu um gol da Roma. Aos 40 minutos da etapa final, Shomurodov recebeu na esquerda e tocou para a entrada da área, Karsdorp deu um corta-luz e Mkhitaryan bateu forte no gol.
TABELACom a vitória, a Inter de Milão assume a liderança com um ponto de vantagem, mas ainda pode ser ultrapassada pelo Milan, que joga neste domingo contra a Lazio. Vale lembrar que a Inter tem uma rodada a menos. Enquanto a Roma, fica na quinta colocação e mais distante do G4.