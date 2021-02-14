Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Inter de Milão vence a Lazio e assume a liderança do Italiano

Com a vitória por 3 a 1, Inter ultrapassa o Milan, e assume a primeira colocação do torneio, enquanto a Lazio soma problemas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2021 às 18:45

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 18:45

Crédito: Marco BERTORELLO / AFP
Neste domingo, a Inter de Milão recebeu a Lazio no San Siro, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe da casa levou a melhor, vencendo por 3 a 1, com dois gols de Lukaku e um de Lautaro Martínez, enquanto a Lazio descontou com Gonzalo Escalante.
Veja a tabela do ItalianoPENALIDADEEm lance dentro da área, o atacante Lautaro Martínez sofreu uma forte entrada de Wesley Hoedt, que apesar de tocar na bola, acerta o argentino com um carrinho. Com o pênalti assinalado, Romelu Lukaku bateu com técnica e força para abrir o placar para a Inter.
GOL DO ARTILHEIRO​O segundo gol da Inter de Milão saiu após revisão do árbitro de vídeo. Em disputa fora da área, Brozovic, da Inter, acertou a bola em Lazzari, da Lazio. A pelota foi parar dentro da área, e Lukaku marcou o seu segundo. O impedimento foi marcado, mas o VAR revisou e deu o gol.
DESVIO SALVADORNa segunda etapa da partida, a Lazio viu a Inter de Milão seguir na pressão, mas conseguiu diminuir. Em cobrança de falta, Milinkovic-Savic bateu mal, mas contou com um desvio de Gonzalo Escalante, que tirou o goleiro Handonovic do lance.​​XEQUE-MATEPouco após o gol da Lazio, a Inter de Milão conseguiu formar um forte contra-ataque após um belo passe de Brozovic. Romelu Lukaku recebeu atrás do meio de campo, avançou muito e encontrou sua dupla, Lautaro Martínez, sozinho para marcar o terceiro da Inter.
SEQUÊNCIAA Inter de Milão enfrenta, às 11h (de Brasília) do próximo domingo, o Milan, em derby válido pela 23ª rodada do Campeonato Italiano. A Lazio atua pela mesma rodada, mas no próximo sábado, às 11h (de Brasília), quando enfrenta a Sampdoria.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internazionale
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa com Gloria Groove no BBB 26 tem choro, alfinetadas, teorias e até vazamento inusitado
Jordano Bruno Gasperazzo Leite, Fabrício Araújo Dutra e Paulo Expedicto Amaral Neto
Ricardo Ferraço define nova cúpula da PC e Subsecretaria de Inteligência
Imagem de destaque
Lei permitirá que grávidas remarquem testes físicos de concursos no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados