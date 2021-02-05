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Inter de Milão vence a Fiorentina fora de casa e assume a liderança provisória do Campeonato Italiano

Comandados de Antonio Conte vencem por 2 a 0, assumem a primeira colocação provisoriamente, e secam o Milan, que enfrenta o lanterna Crotone, no próximo domingo...
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Publicado em 

05 fev 2021 às 18:39

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 18:39

Crédito: ALBERTO PIZZOLI / AFP
O Campeonato Italiano tem um novo líder. Ao menos até domingo. Nesta sexta-feira, na abertura da 21ª rodada, a Inter de Milão visitou a Fiorentina, e a Nerazzurri venceu por 2 a 0. Com gols de Barella e Perisic, o time de Antonio Conte chegou aos 47 pontos, e ultrapassou o Milan, que tem 46.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoJOGADA ENSAIADAA Inter de Milão abriu o placar com um belíssimo gol de Nicolò Barella. Em escanteio curto, Sánchez tocou para o meio-campista, que clareou para o meio, e acertou lindo chute no canto do goleiro Dragowski para fazer o primeiro da partida.
FOI FÁCILNo segundo tempo, a Inter de Milão continuou pressionando a Viola e o croata Perisic marcou o gol que definiu a vitória. Hakimi invadiu a área, ganhou o lance do zagueiro brasileiro Igor, e tocou para o camisa 14 só rolar para o fundo do gol. Logo após, Lukaku chegou a fazer o terceiro, mas a arbitragem pegou impedimento na origem do lance.
SECANDO O RIVALA Inter assumiu a liderança da competição e agora seca o Milan. O time rubro-negro entra em campo no domingo, contra o lanterna Crotone, e pode voltar à liderança caso vença a partida.
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SEQUÊNCIANa próxima rodada do Campeonato Italiano, a Inter enfrenta a Lazio, em Milão. Antes, porém, a Nerazzurri tem compromisso com a Juventus, pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Itália. A Fiorentina enfrenta a Sampdoria pela Serie A.

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