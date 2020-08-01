Inter de Milão vence a Atalanta e fica com o segundo lugar do Italiano

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

Apesar da paralisação de três meses devido à pandemia e da maratona de jogos, o Campeonato Italiano chega ao fim neste final de semana. E na abertura da última rodada, a Inter de Milão derrotou a Atalanta por 2 a 0, fora de casa, e ficou com o segundo lugar da competição.

Os gols da partida foram marcados por D'Ambrosio e Ashley Young. Com a derrota da Lazio para o Napoli, a Atalanta terminou a competição na terceira colocação e volta a campo no dia 12 de agosto contra o Paris Saint-Germain pelas quartas de finais da Champions League.

Confira a classificação do Campeonato Italiano

Início fulminanteNo confronto direto, a Inter de Milão começou com muita ofensividade e logo no primeiro minuto teve ótima chance de abrir o placar com Ashley Young, em que a defesa afastou. No escanteio, o goleiro Gollini saiu mal e D'Ambrosio colocou os nerazzurris à frente no placar. No choque, o goleiro se lesionou e foi substituído por Marco Sportiello.

Young amplia o placarA Inter seguia melhor no jogo, com mais volume de jogo e parecia que a qualquer momento iria ampliar o placar. Aos 20, Ashley Young recebeu na esquerda, cortou para dentro e acertou um belíssimo chute, sem chance de defesa para o arqueiro dos donos da casa. Aos 34, foi a vez da Atalanta perder uma oportunidade com Gosens, que não aproveitou o rebote e o goleiro Handanovic fez linda defesa.

Etapa final disputadaNo segundo tempo, o jogo foi bastante disputado no meio-campo e de poucas oportunidades. O jogador mais perigoso da Atalanta foi Papu Gomez, que tentou furar o bloqueio com velocidade. Aos 10, ele acertou um bom chute e obrigou Handanovic a fazer uma grande defesa. A Inter preferiu dominar e controlar a partida, com mais posse de bola, não deixando o adversário se aproximar do gol.