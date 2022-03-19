Inter de Milão tropeça e apenas empata com a Fiorentina

A Inter de Milão vacilou e apenas empatou com a Fiorentina por 1 a 1 pelo Campeonato Italiano. Após um primeiro tempo sem grandes oportunidades, Torreira abriu o marcador para a Viola, mas Dumfries empatou em sequência. A equipe nerazzurri buscou a virada, mas não conseguiu furar a defesa do rival.DUELO EQUILIBRADOEm uma primeira etapa equilibrada, a Fiorentina chegou com perigo pela primeira vez. Aos seis minutos, González recebeu passe de fora da área e bateu para grande defesa de Handanovic. Aos 36 minutos, a Inter de Milão ameaçou a Viola com Dzeko recebendo passe em profundidade e se esticando de carrinho para boa intervenção de Terracciano.

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RETORNO ANIMADONo primeiro minuto da segunda etapa, Dzeko ajeitou uma bola decabeça para Vidal finalizar de primeira para grande defesa de Terracciano. No rebote, Barella dominou no peito, mas bateu por cima da meta. Aos quatro, a Fiorentina respondeu com Torreira recebendo cruzamento rasteiro e finalizando para abrir o placar para a Viola.

EMPATE E MAIS NADALogo após sofrer o gol, a Inter de Milão respondeu com Perisic cruzando pelo lado esquerdo e Dumfries subindo livre de marcação para empatar a partida de cabeça. Aos 44, Sánchez recebeu grande passe de Vidal na área e bateu de primeira, mas o defensor da Fiorentina empatou o gol na finalização do chileno. Nos acréscimos, a Viola quase garantiu a vitória após Ikoné arrancar do campo de defesa, passar pela marcação e chutar para defesa salvadora de Handanovic.