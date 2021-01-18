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futebol

Inter de Milão terá reformulação visual e mudará logo e escudo

Clube deixará de se chamar Football Club Internazionale Milano para aderir ao nome Inter Milano, com as iniciais "I" e "M" no brasão oficial...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2021 às 09:31

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 09:31

Crédito: Inter de Milão faz um bom Campeonato Italiano (MIGUEL MEDINA / AFP
A Inter de Milão terá novo logo e escudo. O nome Football Club Internazionale Milano será mantido, mas aderirá a marca Inter Milano. Conforme publica o "La Gazzetta dello Sport", a partir do dia 9 de março, aniversário de 113 anos do clube, o novo brasão será oficializado, com as iniciais "I" e "M".
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
O projeto está em construção há meses e vários testes de aplicação da imagem nos produtos do clube já foram feitos. O objetivo da reformulação é ampliar a projeção global da instituição, sem abandonar o DNA próprio, e cativar jovens de Milão. A divulgação deve contar com famosos estilistas, torcedores e jogadores do elenco atual. A mudança significará uma revolução, assim como foi feita com a Juventus, em 2017. O escudo da Inter de Milão foi desenhado em 1908 por Giorgio Muggiani, um dos fundadores do clube.
O clube italiano também deve trocar de patrocinador master. A companhia Evergrande assumirá o lugar da Pirelli. Além disso, um novo estádio é procurado pela direção.

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