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futebol

Inter de Milão tenta traduzir bons números em resultados no campo

Equipe italiana pode cortar diferença para Juventus e sonhar, por mais distante que esteja, com o título italiano. Lazio também tropeçou e pode ver rival se aproximar na tabela...

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 15:34

LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 15:34
Crédito: Inter de Milão tropeçou em casa diante do Bologna na última rodada (MIGUEL MEDINA / AFP
A Inter de Milão decepciona seus torcedores ao longo da temporada e parece que nunca vai brigar pelo título do Campeonato Italiano. A equipe de Conte entra em campo contra o Verona, fora de casa, nesta quinta-feira, às 16h45 (horário de Brasília), e pode cortar a diferença de 11 para oito pontos para a líder Juventus que perdeu seu jogo para o Milan e ainda sonhar com a taça.
No entanto, o time nerazzurri precisa parar de decepcionar os fãs, jogar melhor e não tropeçar. Conte diz que a preparação para o duelo contra o Verona foi igual a todos os outros.
- Há decepção. O fato do próximo jogo chegar em pouco tempo é melhor, porque há algo amargo, mas precisamos trabalhar duro e se concentrar no próximo oponente. Nos preparamos como sempre, tentando fazer com que meus jogadores conheçam o adversário em detalhes. Temos que ser bons e prestar mais atenção.
O italiano também abordou a questão dos bons números de sua equipe ao longo do torneio. A Inter possui o 4º melhor ataque e a 2ª melhor defesa.
- Sempre temos o desejo de jogar, de propor, isso é importante. Temos bons números de posse de bola e ações perigosas. Você pode ter bons números, mas o problema é quando os resultados não chegam.
Além de Inter e Verona, o Spal, lanterna da competição e praticamente rebaixado, recebe a Udinese, às 14h30 (horário de Brasília). Os visitantes buscam se distanciar da zona de rebaixamento e fazer uma reta final de competição mais tranquila, pois apenas cinco pontos o separam da relegação para a segunda divisão.

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