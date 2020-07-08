Inter de Milão tenta traduzir bons números em resultados no campo

Crédito: Inter de Milão tropeçou em casa diante do Bologna na última rodada (MIGUEL MEDINA / AFP

A Inter de Milão decepciona seus torcedores ao longo da temporada e parece que nunca vai brigar pelo título do Campeonato Italiano. A equipe de Conte entra em campo contra o Verona, fora de casa, nesta quinta-feira, às 16h45 (horário de Brasília), e pode cortar a diferença de 11 para oito pontos para a líder Juventus que perdeu seu jogo para o Milan e ainda sonhar com a taça.

No entanto, o time nerazzurri precisa parar de decepcionar os fãs, jogar melhor e não tropeçar. Conte diz que a preparação para o duelo contra o Verona foi igual a todos os outros.

- Há decepção. O fato do próximo jogo chegar em pouco tempo é melhor, porque há algo amargo, mas precisamos trabalhar duro e se concentrar no próximo oponente. Nos preparamos como sempre, tentando fazer com que meus jogadores conheçam o adversário em detalhes. Temos que ser bons e prestar mais atenção.

O italiano também abordou a questão dos bons números de sua equipe ao longo do torneio. A Inter possui o 4º melhor ataque e a 2ª melhor defesa.

- Sempre temos o desejo de jogar, de propor, isso é importante. Temos bons números de posse de bola e ações perigosas. Você pode ter bons números, mas o problema é quando os resultados não chegam.