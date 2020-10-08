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Inter de Milão tem quatro casos de Covid-19 no elenco antes do clássico

Bastoni, Skriniar, Nainggolan e Gagliardini devem ficar de fora de duelo contra Milan e da estreia na Liga dos Campeões. Ibra e Leo Duarte também tem presenças ameaçadas...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 11:51

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 11:51

Crédito: AFP
A Inter de Milão está com problemas dias antes do clássico contra o Milan pelo Campeonato Italiano. Até o momento, os zagueiros Bastoni e Skriniar, além dos meias Nainggolan e Gagliardini testaram positivo para Covid-19 e devem perder o confronto do próximo dia 17 de outubro. Além disso, os quatro também podem ficar de fora do jogo contra o Borussia Monchengladbach pela Liga dos Campeões.
Os defensores testaram positivo quando estavam concentrados com suas seleções para a disputa de amistosos antes das partidas válidas pela Liga das Nações. Outros atletas importantes, como Handanovic, Ashley Young e Darmian também aguardam os resultados de seus exames que devem sair ainda nesta quinta-feira.
Pelo lado do Milan, Ibrahimovic e Leo Duarte também estão com suas presenças no clássico ameaçadas, uma vez que em novas baterias de testes o resultado não deu negativo. O atacante sueco e o zagueiro brasileiro são testados de três a quatro dias, enquanto treinam dentro de suas casas.

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