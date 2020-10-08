Inter de Milão tem quatro casos de Covid-19 no elenco antes do clássico

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A Inter de Milão está com problemas dias antes do clássico contra o Milan pelo Campeonato Italiano. Até o momento, os zagueiros Bastoni e Skriniar, além dos meias Nainggolan e Gagliardini testaram positivo para Covid-19 e devem perder o confronto do próximo dia 17 de outubro. Além disso, os quatro também podem ficar de fora do jogo contra o Borussia Monchengladbach pela Liga dos Campeões.

Os defensores testaram positivo quando estavam concentrados com suas seleções para a disputa de amistosos antes das partidas válidas pela Liga das Nações. Outros atletas importantes, como Handanovic, Ashley Young e Darmian também aguardam os resultados de seus exames que devem sair ainda nesta quinta-feira.