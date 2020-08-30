Inter de Milão também se interessa por volante Thomas Partey

A Inter de Milão entrou na corrida pela contratação do meio-campista THomas Partey, do Atlético de Madrid, de acordo com o “La Gazzetta dello Sport”. O Arsenal é o principal clube interessado no atleta de Gana, mas está com dificuldades financeiras para bancar a operação e segue distante do jogador.
O técnico italiano Antonio Conte identificou o atleta de 27 anos como o substituto ideal para Mauro Brozovic. O croata decepcionou o comandante na última temporada, mas a Inter só irá atrás de Partey caso o camisa 77 deixe a equipe nesta janela de transferências, uma vez que os colchoneros não devem facilitar a saída do seu volante.
O Atlético de Madrid quer cerca de 45 milhões de libras (R$ 328 milhões) pelo meio-campista que tem contrato até 2023. O camisa cinco é peça essencial no esquema de Diego Simeone e participou de 46 jogos na última temporada, marcando quatro gols e dando uma assistência.