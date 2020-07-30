Inter de Milão sonha em contratar Messi de graça e promete salário astronômico de mais de R$ 1,5 bilhão

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O sonho da Inter de Milão em contratar o argentino Lionel Messi ainda permanece vivo. De acordo com informações do jornal "Gazzetta dello Sport", a Nerazzurri aposta no fim de contrato do argentino com o Barcelona, que vai até junho de 2021, para tentar contratá-lo sem custos.

Ainda segundo o periódico, o time comandado por Antonio Conte promete oferecer um salário astronômico ao melhor jogador do mundo: 260 milhões de euros (cerca de R$ 1,6 bilhão) divididos em quatro anos, ou seja, 65 milhões de euros (quase R$ 400 milhões) por temporada.ANTONIO CONTE ACHA IMPOSSÍVEL A MUDANÇAApesar da vontade da diretoria em contratar o camisa do clube blaugrana, o técnico da Inter de Milão acha que é impossível Messi deixar o Barcelona.

- Seria mais fácil mudar o Duomo (famosa Catedral de Milão) de lugar do que contratar Messi - disse o Antonio Conte em uma entrevista coletiva.

BARTOMEU CONFIA EM RENOVAÇÃOHá cerca de duas semanas, no entanto, o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, deu uma entrevista e se disse tranquilo em relação ao contrato de Messi. Segundo o mandatário, o astro deve renovar seu vínculo.