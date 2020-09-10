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futebol

Inter de Milão se recusa a pagar qualquer valor por Arturo Vidal

Clube italiano já está acertado com o meio-campista chileno,
mas o Barcelona pede um valor simbólico para liberar o jogador...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 12:41

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 12:41
Crédito: Lluis Gene/AFP
As negociações entre o Barcelona e a Inter de Milão por Arturo Vidal têm mais um capítulo. De acordo com o "Gazzetta dello Sport", o clube catalão pede um valor simbólico para liberar o meio-campista chileno, mas os italianos não desejam pagar qualquer indenização.
A Inter de Milão já tem um acordo com o jogador e não deseja pagar pela transferência. O Barcelona exige um valor simbólico e adicionais em variáveis baseadas no desempenho do chileno.
Na última temporada pelo Barcelona, Vidal atuou em 43 partidas, marcou oito gols e deu três assistências.

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