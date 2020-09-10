Inter de Milão se recusa a pagar qualquer valor por Arturo Vidal

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As negociações entre o Barcelona e a Inter de Milão por Arturo Vidal têm mais um capítulo. De acordo com o "Gazzetta dello Sport", o clube catalão pede um valor simbólico para liberar o meio-campista chileno, mas os italianos não desejam pagar qualquer indenização.

A Inter de Milão já tem um acordo com o jogador e não deseja pagar pela transferência. O Barcelona exige um valor simbólico e adicionais em variáveis baseadas no desempenho do chileno.