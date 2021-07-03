Inter de Milão se interessa por lateral sensação da Eurocopa

Crédito: Dumfries foi um dos destaques da Holanda na última Eurocopa (Divulgação

Por conta da iminente saída de Hakimi para o Paris Saint-Germain, a Inter de Milão está interessada na contratação de Dumfries, segundo o "De Telegraaf". O jogador do PSV foi um dos destaques da seleção holandesa na última Eurocopa.De acordo com as informações, o ala destro poderia custar cerca de 16 milhões de euros (R$ 95 milhões) aos cofres do clube italiano. O atleta tem contrato com sua atual equipe até 2023 e as conversas entre as partes ainda não começaram.

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Na última Eurocopa, apesar da eliminação precoce da Holanda nas oitavas de final para a República Tcheca, Dumfries conseguiu se destacar. O lateral marcou o gol da vitória de seu time na estreia contra a Ucrânia e também balançou as redes contra a Áustria na segunda rodada.