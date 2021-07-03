Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Inter de Milão se interessa por lateral sensação da Eurocopa

Por conta da iminente saída de Hakimi para o Paris Saint-Germain, equipe nerrazurri busca alternativas no mercado e foca na chegada de Dumfries, do PSV...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jul 2021 às 10:17

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 10:17

Crédito: Dumfries foi um dos destaques da Holanda na última Eurocopa (Divulgação
Por conta da iminente saída de Hakimi para o Paris Saint-Germain, a Inter de Milão está interessada na contratação de Dumfries, segundo o "De Telegraaf". O jogador do PSV foi um dos destaques da seleção holandesa na última Eurocopa.De acordo com as informações, o ala destro poderia custar cerca de 16 milhões de euros (R$ 95 milhões) aos cofres do clube italiano. O atleta tem contrato com sua atual equipe até 2023 e as conversas entre as partes ainda não começaram.
> Veja a tabela da Eurocopa
Na última Eurocopa, apesar da eliminação precoce da Holanda nas oitavas de final para a República Tcheca, Dumfries conseguiu se destacar. O lateral marcou o gol da vitória de seu time na estreia contra a Ucrânia e também balançou as redes contra a Áustria na segunda rodada.
Por conta dos problemas financeiros da Inter de Milão, o clube está tendo que se desfazer de Hakimi, um dos principais nomes do elenco na última temporada. O marroquino já tem acordo com o PSG, mas falta o anúncio oficial que deve acontecer nos próximos dias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internazionale
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados