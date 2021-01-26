Inter de Milão se aproxima de renovação com Lautaro Martínez

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Um dos principais nomes da Inter de Milão, o atacante Lautaro Martínez está perto de renovar seu contrato com o clube italiano. De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, a direção da Nerazzurri teve uma reunião com os empresários do argentino nesta terça-feira, e o encontro foi "positivo".

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoCom vínculo até junho de 2023, o camisa 10 do clube de Milão estenderá o acordo por mais um ano. O jogador terá um reajuste salarial que o colocará no teto da equipe, algo que é reservado somente aos principais jogadores da Inter atualmente.

A única pendência, entretanto, é em relação à multa rescisória. O acordo atual tem estipulado o valor de 111 milhões de euros (R$ 727 milhões), mas as partes ainda não conversaram sobre o tema.

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