AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Inter de Milão se aproxima de renovação com Lautaro Martínez

Jogador de 23 anos ganhará aumento salarial e ficará ao lado dos maiores vencimentos do clube italiano. Vínculo será estendido por mais um ano, até junho de 2024...

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 15:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2021 às 15:47
Crédito: VINCENZO PINTO / AFP
Um dos principais nomes da Inter de Milão, o atacante Lautaro Martínez está perto de renovar seu contrato com o clube italiano. De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, a direção da Nerazzurri teve uma reunião com os empresários do argentino nesta terça-feira, e o encontro foi "positivo".
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoCom vínculo até junho de 2023, o camisa 10 do clube de Milão estenderá o acordo por mais um ano. O jogador terá um reajuste salarial que o colocará no teto da equipe, algo que é reservado somente aos principais jogadores da Inter atualmente.
A única pendência, entretanto, é em relação à multa rescisória. O acordo atual tem estipulado o valor de 111 milhões de euros (R$ 727 milhões), mas as partes ainda não conversaram sobre o tema.
+ Neymar escala o seu melhor PSG de todos os tempos; veja o time montado por ele
Desde o segundo semestre de 2018 na Inter de Milão, Lautaro Martínez tem 110 partidas disputadas com a camisa da Nerazzurri. O argentino de 23 anos, que foi contratado por 25 milhões de euros (R$ 113 milhões à época), marcou 40 gols e deu 14 assistências pelo clube italiano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internazionale
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Laila Nemer, Ligia Diniz, Graziela de Caroli, Janaína Pimentel
Festa marca Avant-première da CASACOR ES no Hotel Canto do Sul
Imagem de destaque
Cão que fez o Brasil chorar vira nome de praça na Serra
Contêineres
Exportações do agronegócio capixaba: quem subiu e quem desceu no semestre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados