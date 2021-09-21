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Inter de Milão sai atrás, mas vira contra a Fiorentina e assume liderança do Campeonato Italiano

Fora de casa, time de Simone Inzaghi construiu o resultado na segunda etapa nesta terça...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 17:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2021 às 17:52
Crédito: VINCENZO PINTO/AFP
Atual campeã italiana, a Internazionale venceu mais uma na atual edição do Calcio. Fora de casa, os nerazzurri saíram atrás, mas conseguiram a virada por 3 a 1 nesta quarta-feira. Darmian, Dzeko e Perisic marcaram para os visitantes. Com o resultado, a equipe de Simone Inzaghi assumiu a liderança do torneio, com 13 pontos.
+ Manchester United define lista de substitutos para o caso de Pogba não renovar seu contratoEmpurrada pela torcida, a Fiorentina começou melhor o jogo e teve boas chances nos primeiros minutos com Biraghi e Vlahovic. Aos 23', a pressão do time da casa surtiu efeito e Sottil abriu placar após assistência de González. A primeira grande oportunidade da Internazionale veio só aos 30 minutos em chute de Çalhanoglu que parou em Dragowski.
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Contudo, no segundo tempo, a história do jogo foi diferente. Atrás no placar, a Inter se lançou à frente e marcou dois gols em três minutos. Aos 7', Darmian recebeu de Barella dentro da área e chutou rasteiro para o fundo das redes. Aos 10', foi a vez de Dzeko marcar. O bósnio aproveitou escanteio cobrado por Çalhanoglu e cabeceou forte para o gol.
A Internazionale seguiu melhor mesmo após a virada e não deu mais chances para a Fiorentina na partida. A situação ficou ainda pior para os anfitriões que tiveram González expulso aos 33 minutos. Com um a mais em campo, os nerazzuri conseguiu ampliar a vantagem no final do jogo com Perisic, com assistência de Gagliardini, e fecharam o placar.

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