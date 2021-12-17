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Inter de Milão rescinde contrato com Christian Eriksen

Meio-campista dinamarquês chegou à Itália na última quinta-feira em busca de uma rescisão amigável para tentar voltar a jogar futebol em outra liga...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2021 às 12:05

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 12:05

A Inter de Milão anunciou a rescisão contratual com Christian Eriksen nesta sexta-feira. O meia, que sofreu uma parada cardiovascular enquanto defendia a Dinamarca em duelo contra a Finlândia pela Eurocopa, não pode jogar na Itália por conta do uso do desfibrilador cardíaco que carrega em seu corpo.Com isso, o meio-campista de 29 anos tem a chance de retomar sua carreira em uma nova equipe. Em países como a Holanda e a Inglaterra, as ligas permitem que os jogadores possam atuar com o desfibrilador cardíaco instalado no peito do atleta.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Nos últimos meses, surgiram especulações sobre dois possíveis destinos para Eriksen: o Tottenham, último clube do dinamarquês antes de se transferir para a Itália, e o Ajax, equipe que projetou o jogador no futebol e que conta com Daley Blind, que também possui o mesmo aparelho cardíaco que o companheiro.
Desde a disputa da Eurocopa, Christian Eriksen está afastado dos gramados e passando por diversos exames para que o jogador retorne nas melhores condições possíveis. Apesar da vontade de seguir jogando, ainda não há informações concretas sobre uma proposta para o meia voltar a atuar.
Crédito: ChristianEriksenencerrousuapassagemcomojogadordaInterdeMilão(Foto:Divulgação/InterdeMilão

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