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futebol

Inter de Milão recebe o Milan em clássico do Campeonato Italiano

Atacante sueco Zlatan Ibrahimovic está liberado da quarentena e retorna ao time...

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 12:09

LanceNet

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Publicado em 

16 out 2020 às 12:09
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
O clássico entre Inter de Milão e Milan é a grande atração da quarta rodada do Campeonato Italiano. Neste sábado, as equipes se enfrentam no estádio Giuseppe Meazza, às 13h, em Milão.
O Milan terá um reforço de peso para o duelo. O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic está liberado da quarentena e pode voltar aos gramados. A escalação de Ibra vai depender da evolução de seu condicionamento físico.
O Milan divide a liderança da competição com a Atalanta com 9 pontos. A Inter de Milão é o 5º na tabela com sete pontos e busca uma vitória encostar nos rivais.
Prováveis escalações: Inter: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Brozovic, Vidal, Perisic; Barella; Lukaku, Martínez.
Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Çalhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.

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