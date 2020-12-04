Inter de Milão recebe o Bologna pelo Campeonato Italiano

Neste sábado, a Internazionale recebe o Bologna buscando se aproximar do Milan, líder do Campeonato Italiano. A partida da décima rodada da Série A está marcada para 16h45, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão.
A Inter de Milão vem de vitória no Campeonato Italiano, quando bateu o Sassuolo por 3 a 0, fora de casa na rodada anterior. Somando 18 pontos, com cinco vitórias, três empates e uma derrota, a equipe de Milão quer se aproximar do líder Milan, que está cinco pontos na frente liderando a competição.
Depois de amargar uma eliminação precoce na Copa da Itália diante do Spezia, o Bologna reagiu ao vencer o Crotone, por 1 a 0, na jornada anterior do Campeonato Italiano. Em décimo lugar, com 12 pontos, a equipe quer continuar somando pontos na Série A.
Prováveis escalações
Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Sensi, Young; Lukaku, Martinez.
Bologna: Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.