Inter de Milão quer Junior Firpo na próxima janela de transferências

Sem chances com Koeman principalmente após a chegada de Dest, Junior Firpo deve deixar o Barcelona na próxima janela de transferências. De acordo com o "Calciomercato", o lateral é o principal alvo da Inter de Milão. O lateral não terá sua saída dificultada caso chegue uma boa oferta. Ele está na lista de transferências e não vem sendo utilizado. Firpo tem apenas 29 minutos em campo nesta temporada e sequer entrou em campo pela La Liga.