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Inter de Milão quer Junior Firpo na próxima janela de transferências

Lateral não está tendo chances com Ronald Koeman e não deve ter sua
saída dificultada pelo Barcelona caso chegue uma boa oferta...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2020 às 17:16

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 17:16

Crédito: Reprodução
Sem chances com Koeman principalmente após a chegada de Dest, Junior Firpo deve deixar o Barcelona na próxima janela de transferências. De acordo com o "Calciomercato", o lateral é o principal alvo da Inter de Milão. O lateral não terá sua saída dificultada caso chegue uma boa oferta. Ele está na lista de transferências e não vem sendo utilizado. Firpo tem apenas 29 minutos em campo nesta temporada e sequer entrou em campo pela La Liga.
A Inter de Milão busca um lateral-esquerdo e vê em Firpo uma ótima oportunidade de mercado. O Barça, por sua vez, pretende arrecadar dinheiro para poder investir em Eric García e Memphis Depay.

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