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futebol

Inter de Milão propõe troca de Eriksen por Pellegrini, da Roma

Clube não está disposto a perder os 27 milhões de euros
investidos para contratar o meio-campista dinamarquês...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 17:44

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 17:44

Crédito: Divulgação / Site oficial da Inter de Milão
Contratação badalada na última temporada, Christian Eriksen não conseguiu cumprir o que se esperava dele. De acordo com o site "Calciomercato", a Inter de Milão pretende negociar o jogador para recuperar o investimento feito.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
Com isso, as hipóteses de empréstimo do dinamarquês estão canceladas. A ideia da direção do clube é de uma troca envolvendo Lorenzo Pellegrini, meio-campista da Roma.Aos 28 anos, Eriksen não vem sendo titular na equipe de Antonio Conte. Na atual temporada, são 12 jogos, sendo que em sete deles saiu do banco de reservas. Ele não marcou nenhum gol e nem deu assistências.

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