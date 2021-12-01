Inter de Milão pressiona e vence Spezia no San Siro pelo Campeonato Italiano

A Inter de Milão venceu o Spezia por 2 a 0 no San Siro em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, a equipe da casa avança para a segunda colocação da tabela da competição, enquanto o Spezia segue em 17º lugar, uma posição fora da zona de rebaixamento. Os gols da vitória foram marcados por Gagliardini e Lautaro Martinez.> Veja a tabela do Campeonato Italiano

DOMÍNIO DA INTERA Inter de Milão controlou as ações do jogo e pressionou bastante o Spezia. A equipe da casa sufocou o adversário e finalizou 31 vezes na partida, contra apenas 7 do adversário. Enquanto a posse de bola ficou em 64%.

INTER NA FRENTE!A Inter de Milão dominou a posse de bola e, dessa forma, achou o gol para abrir o placar. Aos 36 minutos, D’Ambrosio recebeu na direita, tocou de primeira para Lautaro Martinez, que ajeitou de calcanhar para Gagliardini chutar forte e marcar o gol.

LAUTARO MARTINEZ AMPLIA!De pênalti, a Inter de Milão ampliou o placar. Lautaro Martinez faz jogada, chuta para o gol e a bola vai na mão do zagueiro Hristov. Sendo assim, aos 13 minutos do segundo tempo, Lautaro Martinez converteu a cobrança e marcou seu oitavo gol na temporada.

SEQUÊNCIAA Inter de Milão volta a campo no sábado para enfrentar a Roma fora de casa, pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. Já o Spezia volta a jogar no domingo, contra o Sassuolo, também pelo Campeonato Italiano.