Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Inter de Milão pressiona e vence Spezia no San Siro pelo Campeonato Italiano

Equipe da casa controlou as ações, foi superior no jogo e conseguiu a vitória por 2 a 0, com gols de Lautaro Martinez e Gagliardini
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 dez 2021 às 16:28

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 16:28

A Inter de Milão venceu o Spezia por 2 a 0 no San Siro em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, a equipe da casa avança para a segunda colocação da tabela da competição, enquanto o Spezia segue em 17º lugar, uma posição fora da zona de rebaixamento. Os gols da vitória foram marcados por Gagliardini e Lautaro Martinez.> Veja a tabela do Campeonato Italiano
DOMÍNIO DA INTERA Inter de Milão controlou as ações do jogo e pressionou bastante o Spezia. A equipe da casa sufocou o adversário e finalizou 31 vezes na partida, contra apenas 7 do adversário. Enquanto a posse de bola ficou em 64%.
INTER NA FRENTE!A Inter de Milão dominou a posse de bola e, dessa forma, achou o gol para abrir o placar. Aos 36 minutos, D’Ambrosio recebeu na direita, tocou de primeira para Lautaro Martinez, que ajeitou de calcanhar para Gagliardini chutar forte e marcar o gol.
LAUTARO MARTINEZ AMPLIA!De pênalti, a Inter de Milão ampliou o placar. Lautaro Martinez faz jogada, chuta para o gol e a bola vai na mão do zagueiro Hristov. Sendo assim, aos 13 minutos do segundo tempo, Lautaro Martinez converteu a cobrança e marcou seu oitavo gol na temporada.
SEQUÊNCIAA Inter de Milão volta a campo no sábado para enfrentar a Roma fora de casa, pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. Já o Spezia volta a jogar no domingo, contra o Sassuolo, também pelo Campeonato Italiano.
Crédito: (Foto:MiguelMEDINA/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internazionale
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados