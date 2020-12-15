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futebol

Inter de Milão prepara barca para janeiro; Eriksen encabeça lista

Meio-campista dinamarquês não consegue render sob comando do técnico Antonio Conte. Nainggolan, Pinamonti e Vecino também são outros nomes que podem deixar o clube...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 08:50

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 08:50

Crédito: Divulgação / Site oficial da Inter de Milão
Após fracassar na Liga dos Campeões e não conseguir classificação nem para a Liga Europa, a Inter de Milão prepara uma barca para janeiro, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. O principal nome cotado para deixar o clube é o de Eriksen e o dinamarquês será seguido por Nainggolan, Vecino e Pinamonti. O atacante Perisic também pode deixar a equipe italiana, mas apenas em caso de uma boa oferta.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
O caso mais emblemático é o do dinamarquês, contratado em janeiro de 2020 com status de protagonista, mas que não conseguiu render sob comando do técnico Antonio Conte. O jogador já despertou interesse de clubes ingleses e do Paris Saint-Germain, mas a pedida pro 30 milhões de euros (R$ 183,9 milhões) assusta os possíveis compradores.
>> Confira aqui as últimas notícias do mercado da bolaOs casos de Nainggolan e Pinamonti são diferentes. O treinador nunca teve interesse em contar com o meio-campista belga no decorrer da temporada e o veterano já ficou algumas partidas sem nem ser relacionado. Já o jovem atacante precisa amadurecer seu jogo, segundo o comandante italiano que conta com um forte setor ofensivo.
A situação de Vecino é particular, pois o uruguaio tem sofrido com muitas lesões e as perspectivas para voltar a jogar acabam não sendo correspondidas. A previsão é de que o uruguaio retorne aos gramados em janeiro, mas os problemas também afastam clubes que possam querer contar com os serviços do atleta.

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