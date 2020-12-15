Inter de Milão prepara barca para janeiro; Eriksen encabeça lista

Crédito: Divulgação / Site oficial da Inter de Milão

Após fracassar na Liga dos Campeões e não conseguir classificação nem para a Liga Europa, a Inter de Milão prepara uma barca para janeiro, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. O principal nome cotado para deixar o clube é o de Eriksen e o dinamarquês será seguido por Nainggolan, Vecino e Pinamonti. O atacante Perisic também pode deixar a equipe italiana, mas apenas em caso de uma boa oferta.

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O caso mais emblemático é o do dinamarquês, contratado em janeiro de 2020 com status de protagonista, mas que não conseguiu render sob comando do técnico Antonio Conte. O jogador já despertou interesse de clubes ingleses e do Paris Saint-Germain, mas a pedida pro 30 milhões de euros (R$ 183,9 milhões) assusta os possíveis compradores.

>> Confira aqui as últimas notícias do mercado da bolaOs casos de Nainggolan e Pinamonti são diferentes. O treinador nunca teve interesse em contar com o meio-campista belga no decorrer da temporada e o veterano já ficou algumas partidas sem nem ser relacionado. Já o jovem atacante precisa amadurecer seu jogo, segundo o comandante italiano que conta com um forte setor ofensivo.